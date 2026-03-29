Concepción: inician programa de “Semana Santa a lo Yma” en la parroquia San Antonio

Desde las 06:30, los fieles se congregaron en el mirador ubicado en un sector del muro de contención, donde el cura párroco Fernando Florentín bendijo las palmas que llevaron niños, jóvenes y adultos. Luego de las 07:00 se inició la procesión de la imagen del Señor de las Palmas, a la que se fueron sumando más personas.

El sacerdote Fernando Florentín iba montado en un burro desde el mirador donde se realizó la bendición de las palmas hasta el tinglado de la parroquia. El recorrido fue acompañado por los fieles durante unos 300 metros hasta llegar al tinglado ubicado al lado del templo parroquial, que se encuentra en refacción, donde se celebró la misa de Domingo de Ramos. Otra gran cantidad de personas esperaba en ese sitio, que estuvo colmado.

Durante su homilía, el presbítero Florentín dijo que la Semana Santa es la representación del amor de Dios hacia los hombres.

Programa<b> </b>

De acuerdo con lo establecido en la parroquia San Antonio, mañana, Lunes Santo, a las 19:30 se oficiará la misa por los difuntos y la bendición del Kurusu paño.

La actividad prevista para el Martes Santo es el vía crucis parroquial con la imagen de Cristo Crucificado y la Virgen de los Dolores, que recorrerá algunas calles del barrio. Los estacioneros de San Antonio animarán esta actividad.

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Asimismo, se tendrá la representación de la Pasión de Cristo a cargo de los alumnos del Colegio San Antonio y de la Pastoral Juvenil de la parroquia.

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El Miércoles Santo, a las 21:30, se prevé el tradicional oficio de tinieblas, acompañado por una presentación artística y una ponencia sobre la religiosidad cultural paraguaya, a cargo del profesor Ramón Giménez Larrea.

El calendario señala que el Jueves Santo, a las 15:30, se oficiará la misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies en el Hogar de Ancianos Monseñor Emilio Sosa Gaona.

A las 19:00, también del Jueves Santo, se iniciará la Vigilia Juvenil, y a las 20:00, en el templo parroquial, la celebración eucarística de la Cena del Señor, donde además se hará el lavatorio de los pies a los ancianos y enfermos de la comunidad parroquial, y finalmente la procesión del Santísimo Sacramento.

El Viernes Santo, a las 12:00, se recordará la crucifixión del Señor; a las 14:30 se hará la lectura de las siete palabras pronunciadas por Jesús en la cruz; a las 15:00, la celebración de la Pasión del Señor; y después, el tradicional Tupaitû. A las 18:00 está prevista la visita a las siete iglesias.

La actividad del Sábado de Gloria se inicia a las 05:30 con la concentración de todos los fieles en el templo parroquial. Posteriormente, se hará la procesión de la Virgen de los Dolores hasta el camposanto y el responso por los difuntos.

Ese mismo sábado, a las 20:00, se inicia la Vigilia Pascual, con la liturgia de la luz, de la Palabra, del Agua y de la Eucaristía, además del bautismo comunitario. Al término de la misa, se prevé el tradicional Tupãsy Ñuguaiti, con el repique de campanas y el lanzamiento de bombas.

Celebración de la Pascua

El Domingo de Pascua, la primera misa será a las 05:00; al término se tendrá el desayuno comunitario. A las 08:00 se iniciará la misa de Precepto —obligación católica de participar en misa—, con la participación de los centros catequísticos, comunidades y sectores dependientes de la parroquia, según el programa de actividades.