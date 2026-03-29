Domingo de Ramos abre la Semana Santa con multitudinaria participación en Pilar

La primera misa se celebró a las 07:00 en la Basílica Menor Nuestra Señora del Pilar, presidida por el párroco José Echeverría. Durante la homilía, recordó el sufrimiento de Jesucristo por la humanidad e instó a los presentes a reflexionar, perdonar y encaminar sus vidas hacia el bien.

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El sacerdote hizo alusión a pasajes bíblicos como la traición de Judas, la negación de Pedro y la decisión de liberar a un delincuente en lugar de un inocente, invitando a los fieles a abrir sus corazones al arrepentimiento y a permitir que Jesús guíe sus acciones diarias.

Al término de la misa, se realizó la tradicional bendición de las palmas en el templo, en medio de una importante concurrencia.

Posteriormente, el párroco se trasladó hasta la iglesia ecuménica del barrio General Díaz, donde otra multitud aguardaba para participar del mismo acto litúrgico.

La ceremonia se desarrolló con la presencia de aspirantes de la Academia de Policía N° 8 Sargento Ayudante José Merlo Sarabia, quienes acompañaron la actividad.

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En este lugar, la bendición de las palmas se llevó a cabo frente a una imagen de Jesús sobre un burrito, en un ambiente acompañado de música cristiana y expresiones de profunda devoción por parte de los fieles, dando así inicio a una de las semanas más significativas del calendario litúrgico cristiano.