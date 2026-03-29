Domingo de Ramos: en Caacupé, obispo pide a jóvenes no quedarse callados ante las injusticias

En su mensaje del Domingo de Ramos, monseñor Ricardo Valenzuela apeló con firmeza a la conciencia de los jóvenes, exhortándolos a asumir un rol activo dentro de la sociedad y a no ser indiferentes ante el dolor ajeno.

“Está en ustedes no quedarse callados ante las injusticias. Si los demás callan, si nosotros los adultos responsables callamos, si nuestra sociedad pierde la alegría, todavía hay tiempo de cambiar. Decídanse antes de que griten las piedras”, expresó, en alusión al llamado del Evangelio a no silenciar la verdad.

Destacó que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto en la comunidad y que la juventud tiene la fuerza y la responsabilidad de transformar la realidad. Insistió en que la indiferencia ante el sufrimiento de otros no debe ser opción y recordó que aún es posible construir un futuro más justo y solidario, siempre que se actúe con valentía y compromiso.

Durante la homilía, también hizo énfasis en el contexto social actual, señalando que muchas personas atraviesan situaciones difíciles en soledad, sin contención ni acompañamiento. Por ello, reiteró la necesidad de detenerse, mirar alrededor y asumir un compromiso real con quienes sufren, afirmando que este es un momento “necesario y urgente” para replantear actitudes tanto a nivel personal como comunitario.

En otro pasaje de su prédica, recordó el caso reciente de una joven, Noelia Castillo, que en Barcelona falleció sola (por medio de eutanasia). Dijo que es una historia que, según expresó, debe conmover profundamente y servir como llamado de atención. El obispo subrayó que, más allá de cualquier debate, existe una verdad fundamental que no debe olvidarse: la dignidad de toda vida humana.

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En ese sentido, remarcó que el sufrimiento no puede ser ignorado ni enfrentado en aislamiento y que, cuando una persona siente que su vida pierde sentido, es responsabilidad de todos actuar con rapidez, cercanía y empatía.

“Esa joven no necesitaba estar sola, necesitaba ser sostenida, acompañada, recibir afecto, cariño y amor, incluso en medio de su dolor”, expresó.

Aclaró que no se trata de juzgar, sino de reflexionar como sociedad sobre la capacidad de estar presentes para quienes más lo necesitan.

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Hacer introspección

En otro momento de su mensaje, monseñor Valenzuela invitó a los fieles a hacer una profunda introspección a partir del relato de la Pasión de Cristo. Planteó interrogantes directas sobre el rol que cada uno asume: si se actúa con compromiso o indiferencia, si se acompaña o se abandona, si se asume la responsabilidad o se “lavan las manos” ante las injusticias.

También hizo referencia a distintas actitudes presentes en el Evangelio, desde quienes traicionan o condenan, hasta quienes acompañan en silencio o ayudan en medio del sufrimiento.

En ese sentido, animó a los presentes a identificarse con las figuras que permanecen fieles y solidarias, y a evitar reproducir comportamientos de indiferencia, violencia o cobardía. “¿Dónde está mi corazón? ¿A dónde apunta? ¿Qué es lo más importante en esta vida?”, fueron algunas de las preguntas que dejó como guía para esta Semana Santa.

Finalmente, al referirse al inicio de este tiempo litúrgico, explicó que el Domingo de Ramos marca la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en medio de la alegría del pueblo, pero que esa misma semana conduce al misterio de su pasión, muerte y resurrección. Por ello, exhortó a vivir estos días con mayor compromiso espiritual, sensibilidad social y responsabilidad cristiana, recordando que Cristo nunca abandona al que sufre y que ese debe ser también el camino de cada creyente.

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