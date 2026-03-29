Multitudinaria bendición de palmas marca el inicio de la Semana Santa en San Joaquín

La ceremonia se inició sobre la avenida Mariscal López, a unas tres cuadras del templo jesuítico erigido en honor a San Joaquín, donde una multitud de devotos se congregó para participar de la bendición de palmas. La misa fue oficiada por el padre Alberto Llanes Dávalos.

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Posteriormente, los fieles acompañaron la procesión de la imagen de San Joaquín hasta el histórico templo jesuítico de más de 275 años, uno de los principales patrimonios religiosos del país. En la iglesia continuó la celebración eucarística con una importante concurrencia de creyentes provenientes de distintos puntos del distrito.

La jornada se vivió con gran algarabía y profunda fe, marcando el inicio de la Semana Santa en un ambiente de recogimiento espiritual y participación comunitaria.

Durante la homilía, el padre Alberto Llanes Dávalos reflexionó sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Destacó la alegría del pueblo en aquel momento, pero también hizo énfasis en la necesidad de acompañar a Cristo durante su pasión, la etapa más difícil.

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El sacerdote señaló que la Semana Santa busca fortalecer la unión y la reflexión personal e invitó a los fieles a permitir que Jesús forme parte de sus vidas y de sus familias. De esa forma se podrá alcanzar paz interior y una mejor convivencia con los demás, expresó.

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Finalmente, resaltó que la celebración de este año fue una clara muestra de la devoción, el acompañamiento y la fe viva de la comunidad católica, evidenciada en la multitudinaria participación registrada durante la bendición de palmas en San Joaquín.