Multitudinaria participación marcó el inicio del Kurusu Rape en San Joaquín

La celebración religiosa fue presidida por el párroco local, Arnildo Dávalos, y contó con la presencia del gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón (ANR - HC), acompañado de su familia, además de autoridades locales y numerosos peregrinantes que llegaron hasta el templo jesuítico.

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Durante la ceremonia, se destacó el valor espiritual y comunitario del Kurusu Rape, considerado un espacio de encuentro para la reflexión, la religiosidad popular y la integración de las familias en el marco de la Semana Santa.

Al respecto, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón, señaló que el Kurusu Rape es un proyecto turístico, cultural y espiritual que inició hace tres años en esta ciudad, teniendo como principal escenario el histórico templo jesuita de más de 275 años, que fue restaurado y que es el único templo de adobe que sigue completamente en pie y en uso en todo el Paraguay.

Destacó además que San Joaquín ya forma parte de la ruta turística nacional, gracias a sus diversos atractivos, entre ellos el imponente cerro San Joaquín, además de arroyos, cascadas y áreas naturales paradisíacas que pueden ser disfrutadas por los visitantes. También hizo énfasis en la gastronomía típica local, que forma parte de la identidad cultural de la comunidad.

Por su parte, el párroco Arnildo Dávalos manifestó que la parroquia viene fortaleciendo la fe de la ciudadanía, con el objetivo de que San Joaquín se consolide como una ruta de peregrinación y un espacio de encuentro con Dios y con el prójimo.

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Indicó que la comunidad local se caracteriza por ser altamente devota y con profundas raíces de fe, en consonancia con la historia y tradición del distrito. Asimismo, señaló que la parroquia cuenta con 27 capillas, lo que refleja el importante nivel de organización religiosa y el gran acompañamiento de la ciudadanía en cada actividad litúrgica.

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Finalmente, el sacerdote invitó a la ciudadanía en general a participar de las actividades religiosas y sociales programadas durante la semana, instando además a aprovechar estos días para la reflexión y la búsqueda de paz interior y con los demás.

Actividades previstas hasta el domingo de pascuas

Las actividades continúan desde este sábado 28, con la feria de emprendedoras desde las 15:00 horas y un festival artístico a partir de las 18:00 horas.El domingo 29, se realizará la bendición de palmas y misa en la parroquia desde las 07:00 horas.

En el marco de la Semana Santa, el programa incluye el Jueves Santo (02 de abril) con la celebración de la Última Cena (horario a confirmar); el Viernes Santo (03 de abril) con una visita guiada a turistas a las 08:00 horas, además de actividades litúrgicas a confirmar.

El Sábado de Gloria (04 de abril) se prevé la elección de identidad gastronómica desde las 09:00 horas y la ruta de aventura y naturaleza a las 14:00 horas, además de la vigilia pascual (a confirmar).

El cierre será el domingo de Pascua (05 de abril) con la misa de Pascua, cuyo horario será confirmado por la organización, culminando así una agenda que busca consolidar a San Joaquín como un destino de fe, cultura y turismo en el país.