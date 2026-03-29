Respeta al Ciclista: multitudinario paseo para exigir seguridad vial en Asunción

Las calles de Asunción se tiñeron de color y conciencia esta mañana durante la realización del paseo ciclístico urbano Respeta al Ciclista. El evento, organizado por Cyclesport en coordinación con la Dirección de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Asunción, logró convocar a una gran cantidad de entusiastas del pedal que, desde tempranas horas, se dieron cita en el Jardín Botánico.

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La jornada arrancó a las 08:00, tras una hora de concentración donde los participantes compartieron anécdotas y ajustaron sus equipos. Con el casco reglamentario como requisito innegociable para la seguridad, el pelotón inició un recorrido de 19 kilómetros que transitó por importantes arterias como la avenida Primer Presidente, Julio Correa, San Martín, Eusebio Ayala, entre otras.

Una distancia que salva vidas

El propósito fundamental de este evento no ha cambiado: sensibilizar a los conductores de vehículos motorizados sobre la importancia vital de mantener una distancia mínima de 1,5 metros al adelantar a un ciclista.

Esta norma, contemplada en la Ley 5016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial, es a menudo ignorada en el día a día, exponiendo a los usuarios de bicicletas a peligros extremos.

“No es solo un paseo, es un grito de visibilidad. Queremos que el automovilista entienda que sobre la bici va una vida, un padre, un hijo, un trabajador”, comentaron desde la organización.

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Durante el trayecto, se establecieron paradas de hidratación en la Plaza Pedro J. Caballero y la Plaza Emilio Cubas, donde el espíritu de camaradería fue el protagonista.

El desafío de la infraestructura: una tarea pendiente

A pesar del creciente entusiasmo por el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, la realidad asuncena volvió a quedar en evidencia durante el recorrido. La falta de una red conectiva de bicisendas funcionales y el estado crítico de algunas calles resaltan que, en Paraguay, la infraestructura para vías alternativas todavía es una tarea pendiente.

Si bien eventos como Respeta al Ciclista logran visibilizar la problemática, los usuarios habituales reclaman que la convivencia vial no puede depender solo de la buena voluntad. Se requieren carriles preferenciales protegidos y políticas públicas que dejen de ver a la bicicleta como un simple elemento recreativo para integrarla seriamente al sistema de transporte urbano.