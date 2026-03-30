Estas son las recomendaciones de los bomberos para una Semana Santa segura

La Semana Santa es significativa para miles de familias paraguayas y este tiempo se caracteriza por la fe, viajes al interior, encuentros familiares y también algunas tradiciones gastronómicas.

Por esta fecha, la Primera Compañía “Bomba Asunción” del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) insta a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención en los hogares y también rutas.

Según los bomberos, durante este periodo aumentan los riesgos de incendios domésticos por descuidos en el uso del fuego, al igual que también incrementan los accidentes viales.

“La tradición también se cuida con prevención”, sostienen.

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Recomendaciones de los bomberos

Para una “Semana Santa Segura”, los bomberos brindan estas recomendaciones:

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Tradición con Seguridad: tatakuá, fogón y cocina

Encendido responsable: no utilizar combustibles líquidos como nafta, alcohol o thinner para encender el fuego del tatakuá o fogón, ya que estos productos generan fogonazos repentinos y pueden causar quemaduras graves.

Fuego siempre vigilado: no dejar el tatakuá encendido sin supervisión. El calor de los ladrillos permanece por horas, incluso después de finalizar la cocción. Mantenga alejados a niños y mascotas.

Extintor a mano : si cuenta con un extintor en su vivienda, verifique que esté cargado y accesible. El extintor no es solo para industrias, también es vital en casas donde se cocina a fuego abierto.

Apagado total de brazas: al terminar la jornada, apague completamente las brasas con abundante agua o tierra, ya que una chispa mal apagada puede provocar incendios estructurales o de pastizales durante la madrugada.

Seguridad en el hogar

Velas: utilice velas solo sobre superficies resistentes (cerámica o metal) y nunca cerca de cortinas, manteles o imágenes inflamables. Tampoco las deje encendidas sin supervisión.

Cocina segura : evite cocinar con niños cerca del fuego o del horno, use guantes térmicos y revise que no haya pérdidas de gas.

Instalación eléctricas: no sobrecargar los tomacorrientes y evitar extensiones improvisadas.

Antes de salir de viaje

Desconectar electrodomésticos : desenchufe televisores, microondas, cargadores y otros equipos eléctricos no esenciales.

Cerrar el gas: asegurarse de cerrar correctamente la válvula de la garrafa o de la instalación domiciliaria.

Avisar a alguien de confianza: ante cualquier anomalía, puede ser clave una detección temprana.

Para el viaje

Revisión mecánica básica : antes de salir hay que verificar frenos, luces, neumáticos y auxilio, niveles de aceite, agua

Extintor y botiquín en el vehículo : el extintor debe estar vigente y el botiquín completo. Son obligatorios y pueden salvar vidas.

Carga segura : no sobrecargue el vehículo ni transporte objetos sueltos. El exceso de peso afecta la estabilidad y el frenado.

Conducción responsable: alcohol y volante no se mezclan. Utilizar siempre el cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad.

Cuidado del entorno

No a las quemas: evitar quemar basura o pastizales, ya que las condiciones climáticas pueden provocar incendios forestales de rápida.

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