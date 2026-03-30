Semana Santa: casi 45.000 personas ya pasaron por la Terminal

El éxodo por Semana Santa ya comenzó durante el fin de semana. Entre el sábado y el domingo, la Estación de Buses de Asunción (EBA) registró una masiva afluencia de viajeros. Casi 45.000 personas iniciaron su trayecto desde la capital hacia el interior del país.

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Lourdes Ucedo, directora de la EBA confirmó que el sábado se contabilizaron 24.000 salidas, mientras que el domingo la cifra alcanzó aproximadamente los 20.000 pasajeros.

Según explicó, muchos optaron por salir con antelación para viajar relajados, atendiendo a que habitualmente la mayor afluencia de personas comienza el Lunes Santo.

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Ucedo señaló que el cobro de salarios por fin de mes impulsa también los viajes, debido a que muchos ciudadanos esperaban sus haberes para poder comprar los pasajes. Se estima que la circulación monetaria incremente no solo los viajes, sino también la actividad comercial en la terminal.

La directora Ucedo señaló que se espera que el flujo de personas sea mucho mayor desde hoy lunes y martes, cuando muchos trabajadores se sumarán al gran éxodo. Las autoridades de la terminal realizan cortes de datos cada seis horas, lo que permite monitorear con precisión la cantidad de salidas diarias.

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Semana Santa segura

A la par del incremento de pasajeros, la Policía Nacional activó este lunes el operativo “Semana Santa Segura”. Juan Ramón Agüero, jefe de Policía de Asunción, quien lidera el despliegue de control, señaló que el objetivo es garantizar el orden, tanto dentro como fuera del sitio. La vigilancia será estricta hasta el 7 de abril.

Además de agentes de las distintas comisarías de la capital, diversas unidades especializadas participan activamente de los controles.

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Agentes de la FOPE y del Escuadrón Antiexplosivos realizan inspecciones. También se cuenta con presencia de Antinarcóticos en los alrededores. Incluso tiradores de la Agrupación Especializada refuerzan la seguridad del lugar.

Los operativos de seguridad funcionarán las 24 horas del día. Los agentes de comisarías zonales trabajan de forma coordinada allí. La rotación del personal se realiza cada seis horas para mayor eficiencia. Esto asegura que la vigilancia del perímetro no sufra interrupciones.