San Lorenzo: supuesto “ninguneo” a víctimas y trabajo en Bolt, en la mira de auditores

Auditores del Poder Judicial ya iniciaron sus trabajos en la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica de Central. La auditoría fue dispuesta tras la viralización de la negativa de dos funcionarias de tomar una denuncia, durante una improvisada sesión de belleza en el Palacio de Justicia de San Lorenzo, también abarcará otras supuestas irregularidades indicaron fuentes judiciales.

La presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, María Teresa González de Daniel, confirmó que los trabajos de auditoría a la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica, ya están en curso.

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“El viernes la Corte ya envió un equipo de auditores y el Consejo de Central estuvimos reunidos con los auditores. Asimismo, existen cámaras en los pasillos del Poder Judicial y se encuentran resguardadas las grabaciones del día de los hechos”, explicó González, al referirse a los hechos denunciados el redes sociales el 21 de marzo último.

“No hay una cámara interna en la oficina (donde las funcionarias fueron filmadas cuando se encontraban sentadas), que es un lugar del pasillo cerrado con mamparas para la oficina. Pero si de todo el pasillo, ya está en poder de los auditores”, explicó la magistrada.

Funcionarias de San Lorenzo, con sumario y suspensión sin goce de sueldo

Recordemos que el 24 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió sin goce de sueldo a las funcionarias Silvia Sugasti (actuaria) y Gessica Caballero, en el marco de un sumario abierto tras la difusión de un video en el que una mujer discute con las funcionarias, ante la negativa de estas de tomarle una denuncia de violencia.

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De hecho, en gran parte del video se escucha a la víctima insistir una y otra vez a las funcionarias para que le tomen la denuncia.

Finalmente, exasperada por el matrato recibido y ante la reiterada negativa de la actuaria de al menos acercarse al balcón para atedenderla, la denunciante introdujo su celular en la parte interna de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia y con esta acción pudo filmar a la actuaria Sugasti sentada en un sillón, descalza y relajada, mientras Gessica le aplicaba un producto en el pelo.

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González de Daniel comentó que ante la gravedad de los hechos denunciados, el Consejo que preside solicitó al ministro superintendente Eugenio Jiménez Rolón una auditoría integral a dicha oficina, así como la designación de un juez de paz de Central, con funciones específicas de supervisión, organización y control del funcionamiento de dicha oficina, de manera a optimizar la prestación del servicio y extremar las medidas de control.

Otros dos funcionarios, a disposición de RRHH

Asimismo, por Resolución N° 222 del 26 de marzo de 2026, el Consejo de Administración ha dispuesto el apartamiento de sus funciones de los actuarios Diana Martin y Mirko Vera, quienes han sido puestos a disposición de la Dirección de Capital Humano.

“La presente decisión se adopta en atención a la gravedad de los hechos denunciados sobre el incumplimiento de sus obligaciones y la urgencia que el caso amerita, en resguardo del correcto funcionamiento del servicio y de los derechos de las personas usuarias”, señala la nota presentada al ministro Jiménez Rolón, por la Dra. González de Daniel y Alicia Pérez Orrego, presidenta y vicepresidenta del Consejo, respectivamente.

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Consultada si los funcionarios mencionados estuvieron de guardia el día de la filmación, la Dra. González de Daniel aclaró que no y que la medida adoptada obecede a criterios de mejora en el servicio.

“Los funcionarios mencionados no se encontraban de turno el día de los hechos. No obstante, se dispuso su apartamiento en el marco de una reorganización del servicio, atendiendo a la sensibilidad del área y a la necesidad de fortalecer la calidad de la atención al público”, explicó González.

Denuncia en redes sociales y en el Viceministerio de la Mujer

La medida coincide con la “viralización” en redes sociales de la captura de un chat, que refiere que la funcionaria Diana Martin marca y luego sale a trabajar como conductora de la plataforma de viajes Bolt, “con la bendición de la encargada Bernardina Chaparro”.

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A su vez, el nombre de Mirko Vera figura en una denuncia presentada ante el viceministerio de la Mujer el 23 de marzo pasado, por una víctima de violencia que denunció haber sufrido revictimización en el proceso de denuncia tanto en el Poder Judicial, como en la Fiscalía, en la Defensoría y en la Policía Nacional.

Así las cosas, la auditoría deberá verificar la veracidad de los distintos hechos denunciados, para la adopción de las medidas que correspondan.