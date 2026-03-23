Oficina judicial famosa por “spa”, con denuncia de revictimización

En la misma semana en que se realizó la grabación de una sesión de “spa” en pleno Palacio de Justicia de San Lorenzo, una mujer que acudió a denunciar violencia reveló haber sido revictimizada en dicha oficina, según una presentación realizada ante el viceministerio de la Mujer.

En el video que se hizo viral, realizado días pasados por una mujer que insistía en que le tomen su denuncia en la Oficina de Atención Permanente de Central, se ve sentada y descalza a la actuaria Silvia Sugasti, mientras que la funcionaria Gessica Rosalia Caballero le aplica un tinte.

En una nota presentada en la mesa de entrada del viceministerio de la Mujer el 18 de marzo último, a las 11:44, una joven cuya identidad se reserva, expresó su decepción por la atención recibida en la Oficina de Atención Permanente para Víctimas de Violencia Doméstica de Central, que funciona en el Palacio de Justicia de San Lorenzo.

La mujer, que se presentó el lunes 16 del corriente para denunciar a su expareja, un militar en servicio activo, por abuso sexual, tentativa de feminicidio y amenaza de muerte sufridos el día anterior, dijo que el actuario Mirko Vera primeramente le reprochó por presentarse al día siguiente del hecho, para luego tomarle los datos.

Una vez presente en la oficina el entonces juez de turno Miguel Ángel Pereira (juez de paz de Ñemby), este le indaga a la familiar que acompaña a la denunciante el motivo por el cual no realizó su denuncia directamente ante la Fiscalía, siempre según la presentación.

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La denunciante destaca que el magistrado se negó a firmar el oficio a la Unidad Militar donde el denunciado presta servicio y se limitó a decirle que solicite estas diligencias a la Fiscalía, con el pretexto de que el oficio judicial sería “archivado” por los militares.

Ante esta situación, siempre según la denuncia, una familiar de la afectada contactó con la defensora pública de turno María Gloria González, quien adoptó una actitud evasiva, “evadiendo su obligación de guiar y asistirme aunque sea telemáticamente”.

Policías se “tiran la pelota” y en la Fiscalía “no hay nadie”

Tras obtener medidas de protección, la joven se fue con el oficio correspondiente a la Comisaría 7ª de Ñemby, cuyos encargados se negaron a recibir por considerar que la jurisdicción correspondía a la Comisaría 58 de Mbocayaty, de la misma ciudad, adonde la joven acudió posteriormente.

“Esa misma noche del lunes, fuimos ante el Ministerio Público con sede en Ñemby, ahí un policía custodio nos dice que no está nadie para recibir el oficio y las compulsas, se le explica de dónde se les está remitiendo, a lo que responde si tenés el número de la Fiscala llamale porque acá nadie está”, relata la denuncia.

“En eso, de nuevo averiguando conseguimos el número de la fiscala de turno Abg. Mirian Santos de Mercado, se le explica la situación, yo escuchando todo porque la llamada estaba en alta voz, de nuevo un reproche de por qué no fui antes por la Comisaría a hacer la denuncia y que la policía les avisa a ellos si es o no de gravedad, ante la insistencia y ruego, accede a enviar a una asistente, que me toma la denuncia. Pide activar el protocolo”, agrega la denunciante, quien cuestiona haber sido indagada por distintos funcionarios fiscales una y otra vez sobre los detalles del abuso sexual sufrido, pese a que ya había relatado lo ocurrido.

“Ninguna de esas personas estuvo preparada ni capacitada para ayudarme, a ninguna les importó la figura de “revictimización” que tanto piden cuidar desde el Ministerio de la Mujer y la Mesa Previn. Mientras ellos querían saber más y más, cada uno desde su punto, yo me sentía sucia, con miedo porque el agresor seguía libre y tras ser notificado pedía por mensaje tener una comunicación conmigo", señala la presentación.

Antecedentes de la creación de la Oficina de Atención Permanente

La Oficina de Atención Permanente para Víctimas de Violencia Doméstica fue inaugurada el 21 de julio de 2020, ante la abrumadora cantidad de denuncias de esta naturaleza en el departamento Central, teniendo en su gran mayoría como víctimas a mujeres.

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La Corte Suprema de Justicia en su sesión plenaria del 8 de julio de 2020, por Acordada N° 1.415, creó la referida Oficina de Atención Permanente para que preste servicio en días y horas inhábiles para la recepción de denuncias y el inmediato otorgamiento de medidas cautelares de urgencia, en la Circunscripción Judicial del Departamento Central, a instancias del ministro Eugenio Jiménez Rolón, ministro superintendente de Central.

“Esta instancia constante significa un paliativo y un alivio para aquellas personas que sufren violencia doméstica e intrafamiliar, además de demostrar el compromiso judicial con la ciudadanía en materia de acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad”, destacó en la ocasión la Corte Suprema de Justicia en su página web.

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Pero a juzgar por el relajo que al parecer reina en la mencionada repartición judicial, habría que ver qué medidas toma la máxima instancia judicial al respecto. Ambas funcionarias filmadas en su “momento de belleza” siguen cumpliendo funciones con total normalidad.

Consultado al respecto, el director de la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia, abogado Luis Giménez, informó que si bien el sábado se solicitó la realización de un sumario, hasta la tarde de hoy el Consejo de Superintendencia de la Corte no informó aún sobre las medidas adoptadas.