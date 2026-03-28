Turismo interno: Ayolas despliega atractivos por Semana Santa

La Semana Santa constituye una de las tradiciones religiosas y culturales más significativas para la ciudadanía paraguaya. En ese contexto, muchas familias optan por viajar dentro del país.

El distrito de Ayolas, conocido como “Un paraíso junto al río” y ubicado a 305 kilómetros de Asunción, se posiciona como uno de los destinos más elegidos para el descanso y la recreación en familia o con amigos.

La Lic. Liz Jacquet, responsable del área de Recepción de Visitas de la EBY, informó que todos los circuitos turísticos estarán disponibles al público desde el inicio de la Semana Santa.

Entre ellos figuran la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), la Esclusa de Navegación, el Brazo Aña Cuá y su vertedero, además de los circuitos ambientales.

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Los interesados deben presentarse con sus documentos en el Centro de Recepción de Visitas, ubicado en el barrio Villa Permanente. Todos los recorridos son gratuitos.

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El Museo Histórico Ambiental de Yacyretá, creado en 1984, también estará abierto al público. En este espacio se exhiben piezas culturales recolectadas durante la construcción de la represa, incluyendo elementos precolombinos, muebles antiguos y animales disecados.

Circuitos ambientales

El Refugio Faunístico Atinguy, situado a 13 kilómetros del casco urbano, será otra de las opciones disponibles.

El sitio alberga diversas especies de mamíferos, aves y reptiles, constituyéndose en un espacio clave para la conservación ambiental.

Asimismo, el sendero Akutî Po’i permitirá a los visitantes interactuar con los bosques de la Reserva Natural Yacyretá.

El recorrido, de 2.700 metros, tiene una duración aproximada de dos horas y permite observar especies como el árbol de Arary, en peligro de extinción.

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Obras de Koki Ruiz

En el salón Koki Ruiz de Relaciones Públicas se expondrá la última obra del artista, acompañada de una muestra fotográfica donada por su familia. Las imágenes reflejan distintas etapas de su trayectoria artística.

Arte y gastronomía

Desde el Jueves Santo, en una plaza cercana al Centro de Visitas, se instalará una feria artesanal organizada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). También se ofrecerán platos gastronómicos a base de pescado.

Atractivas playas

Las playas San José Mí y Corateí continúan siendo puntos destacados para los turistas. Ambas cuentan con infraestructura adecuada, como zonas de camping, parrillas y sanitarios, además de amplias áreas de sombra.

Gastronomía local

La oferta gastronómica local se centra en platos a base de pescado, destacándose el pira chyryry. También se pueden degustar milanesa de surubí, empanadas de boga, asado de dorado y chupín de bagre.

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