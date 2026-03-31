Adultos mayores denuncian discriminación y exigen aumento de pensión

Un grupo importante de personas de la tercera edad se manifestó hoy frente a la sede del MDS, en una serie de movilizaciones que vienen realizando como Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y Familia, con las que denuncian discriminación por parte del Gobierno.

Dicha discriminación se da debido a que la ley establece la inclusión automática por criterio de edad, de mayor a menor, que hoy ya alcanza a personas de 69 años de edad.

Elías Cabral, representante de la Coordinadora, insistió en que toda persona mayor de 65 años debe cobrar su pensión, ya que así lo establece la Constitución Nacional.

“Tiene que pagar a todos los adultos mayores a partir de 65 años. Eso dice la ley, todos somos iguales, no se admiten discriminaciones. Artículo 57: toda persona en la tercera edad tiene derecho”, refirió.

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Abuelitos exigen cobrar más

Actualmente, la pensión que cobran los adultos mayores es de G. 724.762. Según el propio ministro Tadeo Rojas, esto genera que el presupuesto asignado para este año del rubro sea de US$ 495 millones; sin embargo, aclaró que de incluir a todos los que tienen 65 años el mismo treparía a US$ 625 millones.

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Señaló que con el presupuesto previsto para este ejercicio fiscal se incluye a 30.000 nuevos pensionados y en lo que va del año ya se concretaron 20.000. Además de que en total, según estimación del ministro, hay alrededor de 85.000 adultos mayores que cumplen los requisitos para el cobro de la pensión, pero siguen esperando disponibilidad presupuestaria.

Elías Cabral sostiene que esto no condice con la verdad, ya que existe inconsistencia en las cifras, considerando que al incluir a los de 69 años, lo que alcanzó la inclusión de 7.000 nuevos abuelitos.

“Creemos que no es real, creemos que es menos, porque 69 años cobró una cierta cantidad. No es la totalidad de eso. Creo que están mintiendo. En todos los países limítrofes de nuestro país a los adultos mayores se les paga una pensión digna. Brasil G. 2.100.000, Argentina G. 1.500.000, Chile, Bolivia, todos los países pagan mejor a sus abuelos. No puede ser que en Paraguay no haya plata para los adultos mayores", criticó.

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Los abuelitos además exigen aumentar el monto a la mitad del salario mínimo, es decir más de G. 1.400.000, lo que Tadeo Rojas calificó de “incoherente” ya que triplica el presupuesto y finalmente iría en detrimento de los que aún no están pudiendo acceder.

Exigen US$ 100 millones para pensión

Cabral criticó que el ministro Tadeo Rojas se retiró de la última mesa de negociación en la que estaban dialogando sobre la situación de las pensiones a los adultos mayores. Durante la misma, pidieron incluir US$ 100 millones de los gastos sociales para que la pensión alcance a más personas.

“Tadeo Rojas dejó la mesa de diálogo. Nosotros estábamos conversando con él, cuando comenzó a reclamarle, él abandonó la mesa y le llamó al defensor del Pueblo para intermediar. Nosotros le dijimos: ‘Tadeo Rojas, vamos a pedirle al Gobierno, ya que son tus amigos los que están en el Gobierno, los US$ 300 millones de los gastos sociales, por ejemplo, vamos un poco a pedir eso, US$ 100 millones’. No le importó, ‘vayan ustedes’, dijo el ministro Tadeo Rojas. Es un total desprecio hacia los adultos mayores”, lamentó.

Denunció además que hay muchos pensionados a los que se le bloquea la tarjeta, como también personas fallecidas a quienes se les envía la tarjeta, lo que evidencia que hay mucha desprolijidad, lo que motivó a que realicen un pedido de interpelación al ministro.