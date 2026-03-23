Unos 85.000 abuelitos cumplen requisito pero no cobran la pensión por falta de plata, dice Tadeo Rojas

Este lunes la sede del Ministerio de Desarrollo Social amaneció con una protesta de adultos mayores organizados que exige al Gobierno garantizar el pago de la pensión a todos los adultos mayores a partir de los 65 años de edad, tal como establece la ley de Pensión Universal. Al respecto, el ministro de esta cartera, Miguel Tadeo Rojas, señaló algunos aspectos puntuales.

Dijo que la ley establece la inclusión automática por criterio de edad, de mayor a menor. En 2024 se arrancó con la inclusión de adultos mayores de 100 años y ahora ya alcanza a personas de 69 años de edad. “Hasta ahí nos dio el plan de caja que nos asignó el Ministerio de Economía”, señaló Rojas.

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En ese sentido, señaló que para el ejercicio fiscal 2026 fueron presupuestadas 30.000 inclusiones y en lo que va del año ya se concretaron 20.000.

El ministro admitió que hay alrededor de 85.000 adultos mayores que cumplen los requisitos para el cobro de la pensión, pero siguen esperando disponibilidad presupuestaria.

Precisó que el presupuesto 2026 para el Ministerio de Desarrollo Social es de US$ 495 millones y si tuvieran que incluir de una vez a todos los adultos mayores que faltan, el presupuesto saltaría a US$ 625 millones.

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Otra de las exigencias de los manifestantes fue aumentar la pensión —que actualmente es de G. 724.762— a la mitad del salario mínimo, es decir más de G. 1.400.000, algo que Tadeo Rojas calificó de “incoherente” ya que triplica el presupuesto y finalmente iría en detrimento de los que aún no están pudiendo acceder.

Rojas contó que también se pidió volver al viejo sistema de gestión a través de los municipios. Al respecto dijo que sería un retroceso inadmisible.

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Reunión “terminó mal”

El ministro Tadeo Rojas indicó que el encuentro que mantuvo con representantes de los adultos mayores terminó mal debido a que comenzaron a insultarlo, además de realizar reclamos en tono ofensivo.

“Tuve que pedir disculpas y retirarme de la reunión y después salieron a la calle a gritar de todo pidiendo mi renuncia”, expresó. Sobre este último punto, Rojas señaló que no tiene motivos para renunciar, ya que se encuentra convencido de estar haciendo las cosas bien; aunque aclaró que la última palabra la tiene siempre el Presidente.

Cobro de pensión: requisitos y exclusiones

Rojas destacó que el concepto de “universalidad” de la ley permitió desterrar exigencias que solo promovían la discriminación cuando anteriormente se evaluaba al beneficiario por sus bienes materiales. “Ahora ya no se entra a determinar si tiene aire, baño moderno o piso, eso es muy discriminativo”, dijo.

El titular de Desarrollo Social recordó que de acuerdo a la ley, además de tener 65 años de edad, el beneficiario debe:

Ser paraguayo

Presentar una fotocopia de la cédula de identidad

Estar en situación de vulnerabilidad social

Mientras que entre los impedimentos para el cobro de la pensión se señala:

Tener ingreso salarial público o privado

Ser cotizantes en IPS

Tributar ante la DNIT

Registrar más de 30 cabezas de ganado a su nombre

Para ministros de Peña, sí hay dinero

Una lista selecta de altas autoridades logró,a partir de enero de 2025, inflar sus remuneraciones mensuales con el pago de bonificaciones por “responsabilidad”, un rubro que hasta 2024 no figuraba en las respectivas planillas.

El esquema colisiona frontalmente con el discurso de“economía de guerra” pregonado desde el Poder Ejecutivo.

El principal beneficiado con esta maniobra es el titular del Congreso,Basilio “Bachi” Núñez, quien sumóG. 21 millonesa su dieta y gastos de representación. Con este incremento, el Estado paraguayo pasó a costear una remuneración total que supera losG. 63 millones mensualespara el legislador colorado cartista.