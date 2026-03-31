Camión queda varado en obras inconclusas del desagüe en barrio San Pablo

El vehículo, que provenía desde Neuquén, Argentina, tenía como destino el Mercado de Abasto, pero quedó atascado a escasos 300 metros de llegar.

El chofer, Julián Echeverrya, relató que no encontró ningún acceso en condiciones para ingresar a la zona. “No podés entrar por ningún lado, está todo roto”, afirmó.

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Carga pesada y calles destruidas

El camión transportaba unas 2.000 bolsas de cebolla, cada una de aproximadamente 18 kilos, tras un viaje de dos días.

Según el conductor, al intentar avanzar por una de las calles afectadas por las obras, el vehículo terminó hundiéndose completamente debido a los pozos y zanjas abiertas.

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Intentos fallidos para liberarlo

Vecinos de la zona acudieron a ayudar al chofer, colocando piedras y tierra para intentar sacar el camión, pero los esfuerzos no dieron resultado.

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Ante esta situación, se optó por descargar parte de la mercadería para reducir el peso y facilitar la salida del vehículo.

Denuncian falta de señalización y control

El conductor cuestionó la ausencia de señalización en el área intervenida. “No tienen nada, ni una señal”, reclamó, señalando el riesgo que representan las obras abiertas.

A su vez, vecinos del barrio San Pablo indicaron que el estado de las calles lleva tiempo sin solución, lo que genera constantes inconvenientes para el tránsito pesado y liviano.