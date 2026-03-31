Denuncian cortes de energía por maniobras de camiones en zona residencial

El incidente se registró alrededor de las 19:30, cuando varios camiones que descargaban mercaderías en un depósito de la zona realizaron maniobras en una calle angosta.

Según relató el vecino Luis Reyes, uno de los vehículos rozó cables de la ANDE, lo que generó baja tensión y dejó sin electricidad a varias viviendas del sector.

El corte se prolongó por varias horas, hasta cerca de las 23:00, cuando el servicio fue finalmente restituido.

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Problema recurrente en la zona

Los vecinos aseguran que no se trata de un hecho aislado. Señalan que, desde hace al menos dos o tres años, camiones con contenedores ingresan al barrio varias veces por semana, generando distintos inconvenientes.

Entre los reclamos mencionan daños a cables de internet, veredas deterioradas, ramas rotas y obstrucción de accesos a viviendas. También reportan rayaduras a vehículos debido al reducido espacio de la calle.

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Reclamos sin respuesta

De acuerdo con los testimonios, los pobladores intentaron dialogar con los trabajadores del depósito, pero no obtuvieron respuestas.

Incluso, indicaron que no lograron identificar a la empresa responsable ni a los encargados del lugar, lo que dificulta canalizar formalmente las quejas.

Piden regulación para transporte pesado

Otro vecino, Sergio Cardozo, cuestionó la circulación de camiones de gran porte en una zona residencial y pidió mayor control por parte de las autoridades.

Advirtió que el constante movimiento de estos vehículos representa un riesgo para los habitantes, especialmente niños, y podría derivar en situaciones más graves.

En ese sentido, solicitó a la Municipalidad de Asunción y a las instituciones competentes que verifiquen si el depósito cuenta con los permisos correspondientes y regulen el tránsito de transporte pesado en el barrio.

Temor a nuevos incidentes

Aunque el servicio eléctrico fue restablecido, los vecinos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el problema vuelva a repetirse.

“Hoy fue la luz, pero puede pasar algo peor”, alertaron, insistiendo en la necesidad de una solución definitiva.