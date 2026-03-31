Capiatá: inauguran el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia

La construcción del primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) inaugurado en Capiatá fue financiada por Itaipú Binacional y ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Se prevé la apertura de unos 50 centros distribuidos en los 17 departamentos del Paraguay.

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Durante el acto, el presidente de la República, Santiago Peña, resaltó la relevancia de los primeros 1.000 días de vida en el desarrollo de los niños, subrayando que la inversión en la primera infancia es clave para el futuro del país.

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“La primera infancia es la inversión más rentable que podemos hacer. Hace dos años no teníamos los recursos, pero finalmente lo logramos. Este año vamos a inaugurar 50 centros en todo el país, en los 17 departamentos del Paraguay”, expresó el mandatario.

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El nuevo centro cuenta con una infraestructura de entre 800 y 850 metros cuadrados e incluye aulas, áreas de estimulación temprana y espacios comunitarios destinados al acompañamiento integral de las familias de la ciudad de Capiatá.

La ejecución de la obra estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según explicó la directora de Obras de la institución, la arquitecta Verónica Martínez, la inversión por cada centro asciende a unos G. 2.600 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 335.000.

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El financiamiento de estas infraestructuras, tanto en Capiatá como en otras localidades del país, proviene de la Itaipú Binacional, mediante un convenio con la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI).

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En la actividad también estuvieron presentes autoridades locales, entre ellas la intendenta de Capiatá, Laura Gamarra (ANR-HC), concejales municipales y representantes del Gobierno Nacional, quienes destacaron la importancia de fortalecer las políticas públicas dirigidas a la niñez.