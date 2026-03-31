Concepción: 8.000 candiles y 450 faroles iluminaron el proyecto educativo, cultural y religioso “Tañarandy San Miguel”

A 15 kilómetros al este de la ciudad de Concepción, la comunidad educativa de la escuela y colegio San Miguel realizó este lunes la segunda edición del proyecto. La directora de la institución, Eulalia Giménez, explicó que este año la actividad fue más grande, en comparación con la primera edición que se realizó el año 2025.

Según explicó, el proyecto surgió para fomentar en los niños y jóvenes la religiosidad, además de conocer todo lo vivido por Jesucristo.

La cancha de fútbol ubicada al lado del local educativo fue iluminada con un total de 8.000 candiles fabricados por los propios alumnos de todos los niveles, que suman 450, explicó la directora. En distintos sectores se colocaron las 14 estaciones del viacrucis donde los actores, alumnos de la institución, recrearon la pasión y muerte de Jesús, desde su condena por Pilato hasta su sepultura.

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La canción de los estacioneros se escuchaba desde un equipo de audio que ambientaba la actividad que no solo fue acompañada por los alumnos, sus padres y docentes, sino que también asistieron pobladores de la comunidad de San Miguel.

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En la final de las 14 estaciones se celebró una misa, que fue presidida por el cura párroco de Belén, Lidio Roa. El sacerdote valoró la actividad desarrollada y destacó que este tipo de encuentros donde participan niños y jóvenes hace que no se pierda la religiosidad popular. “Es importante que se viva la Semana Santa con mucho fervor”, sostuvo.