Villa Florida prepara el tradicional Vía Crucis viviente para el Viernes Santo

En el “Portal de Misiones”, Villa Florida se prepara para una nueva edición del tradicional Vía Crucis viviente que se desarrolla frente a la iglesia parroquial Inmaculada Concepción de María. Se trata de una representación religiosa que cada año convoca a feligreses de la ciudad y a numerosos visitantes. Es una interesante opción para el turismo interno.

El evento se consolida como una de las principales expresiones de fe de la Semana Santa, reuniendo a la comunidad en una emotiva puesta en escena de la Pasión de Cristo.

La presentación del Vía Crucis viviente no solo constituye una manifestación religiosa, sino también un espacio de reflexión espiritual que invita a la comunidad a reencontrarse con la fe. Asimismo, es una oportunidad para compartir en familia y fortalecer los valores humanos y cristianos que forman parte de la identidad local, señalaron desde la organización.

Lea más: Tañarandy invita a vivir una nueva edición donde fe, arte y tradición se entrelazan esta Semana Santa

Este evento tendrá lugar el Viernes Santo, 3 de abril, a partir de las 20:00. Comenzará frente a la Parroquia Inmaculada Concepción de María.

El sábado 4 de abril se desarrollará la quinta edición de la Feria Gastronómica desde las 08:00, en la Ciclovía al costado de la ruta PY01. Ese mismo día, en el río Tebicuary, se realizará el Canotaje de Semana Santa.

Además, la ciudad de Villa Florida ofrece una amplia variedad de espacios para disfrutar en familia y contemplar sus hermosos atardeceres.

Entre sus principales atractivos se encuentra la costanera, ideal para recorrer al aire libre, que cuenta con un muelle y un mirador con una cruz de Cristo de 31,20 metros de altura, ubicada a orillas del río Tebicuary. En este lugar, los visitantes pueden descansar, tomarse fotografías y disfrutar de un entorno natural y tranquilo al aire libre.

Otro atractivo de Villa Florida es la playa Camping Paraíso, ubicada también a orillas del río Tebicuary, que cada año recibe a miles de visitantes de todo el país.

Lea más: Turismo interno: Villa Florida, destino ideal para disfrutar en familia durante la Semana Santa

Sus amplias arenas blancas, combinadas con la sombra de frondosos árboles, crean un escenario ideal para disfrutar en familia. Sin duda es un paraíso natural para quienes buscan recreación, descanso y contacto directo con la naturaleza.

La ciudad de Villa Florida se encuentra sobre la ruta PY01 “Mariscal Francisco Solano López”. Quienes deseen realizar consultas, pueden contactar con la oficina regional de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) 083 240-209, de lunes a domingo, de 07:00 a 15:00.