Falla en un alimentador de la ANDE deja sin energía a barrios de Pilar y otros distritos de Ñeembucú

Una nueva falla en el suministro eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dejó sin energía a numerosos usuarios desde las 02:00 de este lunes, afectando a varios barrios de Pilar y a distritos del departamento de Ñeembucú.

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Los cortes impactaron principalmente en los barrios San Quintín, 21 de Septiembre y la zona de Km 5 de la capital departamental. Los pobladores expresaron su malestar ante la reiteración de este tipo de inconvenientes.

“Es muy recurrente el problema y tenemos miedo de que se dañen nuestros electrodomésticos, que con mucho sacrificio adquirimos. Sabemos que la ANDE no nos va a reponer”, expresó Jhoana Araujo.

En la misma línea, vecinos del barrio San Quintín cuestionaron la falta de respuestas ante los cortes constantes.

“Con este calor desesperante no podemos usar ni ventilador; tenemos criaturas y adultos mayores que dependen de estos aparatos”, señaló José Gómez.

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La interrupción del servicio también se extendió a distritos como San Juan de Ñeembucú, Tacuaras y Guazucuá, donde los pobladores igualmente reclamaron mejoras en la calidad del suministro eléctrico.

Por su parte, el jefe regional de la ANDE en Pilar, Marcos Troche, explicó que el inconveniente se originó por la salida de servicio de un alimentador identificado como PIL 9, cuya línea se extiende hasta la localidad de Villa Franca.

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Según indicó, al intentar restablecer el suministro mediante el acople de otro alimentador —que abastece a varios barrios de Pilar, así como a San Juan de Ñeembucú, Tacuaras y Guazucuá— también se registró una falla.

Ante esta situación, se procedió a desacoplar el sistema y habilitar el alimentador PIL 6 para restituir el servicio, explicó Marcos Troche.

Varios distritos del departamento de Ñeembucú son abastecidos por la línea proveniente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que llega hasta la estación de Villalbín y, desde allí, distribuye energía a través de líneas de alta tensión hasta la subestación de Pilar.

En ese contexto, los técnicos de la ANDE advirtieron que transformadores y alimentadores de dicha subestación requieren renovación, ya que muchos ya cumplieron su vida útil.