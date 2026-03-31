Funcionarios del Poder Judicial se suman al asueto por Miércoles Santo

La declaración de asueto en el Poder Judicial el Miércoles Santo (1 de abril) fue aprobada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la sesión ordinaria que se está llevando a cabo en estos momentos. De hecho, dicha sesión de la máxima instancia judicial se adelantó para la fecha, en atención a que normalmente suele realizarse los días miércoles.

“El Decreto del Poder Ejecutivo que salió ayer es aplicable a la administración central. Nosotros tenemos que disponer por nuestro lado y en conversaciones previas, mantenidas antes de la plenaria, hemos llegado al consenso de declarar asueto judicial en día de mañana, miércoles 1 de abril del año dos mil veintiséis”, expresó el presidente de la CSJ Dr. Alberto Martínez Simón, quien contó con el apoyo de sus colegas para ratificar la decisión.

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Asueto suspende plazos registrales y catastrales

Agregó que sumado a la declaración de asueto se suspenden los plazos registrales y catastrales para el Registro Unificado Nacional (RUN), así como los plazos procesales de los juicios para todos los fueros, de tal manera a que el Miércoles Santo no sea contabilizado en los mencionados plazos, a fin de no afectar derechos de las partes.

Para el Poder Ejecutivo el presidente Santiago Peña firmó ayer (lunes 30) el decreto que declara este miércoles 1 de abril asueto para funcionarios públicos de la administración central y entidades descentralizadas.

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