Peña decreta asueto para funcionarios públicos este miércoles santo

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) firmó hoy el Decreto N° 5694, por el cual se declara asueto este miércoles 1 de abril de 2026 para los funcionarios de la administración pública central y entidades descentralizadas.

El Poder Ejecutivo señala que la decisión se da en el marco de la Semana Santa, con “el objetivo de facilitar los preparativos y el desplazamiento de los ciudadanos hacia el interior del país para vivir esta tradicional celebración en familia”.

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Además, la disposición indica que la Semana Santa “es gran valor espiritual, esta medida busca promover el turismo interno y dinamizar el movimiento comercial y económico en todo el territorio nacional”.

Como es de rigor, el decreto exceptúa a funcionarios públicos que prestan servicios imprescindibles, como salud pública y energía, entre otros.