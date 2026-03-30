Política
30 de marzo de 2026 - 18:20

Peña decreta asueto para funcionarios públicos este miércoles santo

La comunidad de Tañarandy es una de la compañía de San Ignacio Misiones.
La comunidad de Tañarandy, conocida como la “Tierra de los irreductibles”, en San Ignacio, Misiones, mantiene vivas sus tradiciones religiosas y artísticas. (foto de archivo).Jesús Riveros

El presidente Santiago Peña firmó el decreto que declara este miércoles 1 de abril asueto para funcionarios públicos dependientes del Poder Ejecutivo y entidades descentralizadas. El argumento es para fomentar el turismo interno y dinamizar la economía.

Por ABC Color

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) firmó hoy el Decreto N° 5694, por el cual se declara asueto este miércoles 1 de abril de 2026 para los funcionarios de la administración pública central y entidades descentralizadas.

Santiago Peña.
El presidente de la República, Santiago Peña, firmó decreto que declara asueto este 1 de abril para estatales. (Foto de archivo).

El Poder Ejecutivo señala que la decisión se da en el marco de la Semana Santa, con “el objetivo de facilitar los preparativos y el desplazamiento de los ciudadanos hacia el interior del país para vivir esta tradicional celebración en familia”.

Asueto
El presidente Santiago Peña firmó el decreto que declara asueto para funcionarios públicos este 1 de abril.

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Además, la disposición indica que la Semana Santa “es gran valor espiritual, esta medida busca promover el turismo interno y dinamizar el movimiento comercial y económico en todo el territorio nacional”.

Como es de rigor, el decreto exceptúa a funcionarios públicos que prestan servicios imprescindibles, como salud pública y energía, entre otros.