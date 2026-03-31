Ollas populares: la grave denuncia de organizaciones que alimentan a miles d e familias

La Articulación PYKUI y la organización Patria Nueva difundieron un comunicado en el que denuncian presuntas irregularidades y prácticas indebidas por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en el marco de la asistencia a comedores comunitarios. Según señalaron, existiría una intención de debilitar la organización colectiva que, desde hace seis años, sostiene la alimentación de miles de personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el documento, tras la entrega de insumos realizada a inicios de marzo —luego de cinco meses sin provisión—, funcionarios del MDS realizaron visitas a distintos comedores. Si bien inicialmente estas inspecciones fueron consideradas positivas, las organizaciones aseguran que en realidad tenían un “objetivo oculto”.

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En ese sentido, denunciaron que durante las visitas, las técnicas del ministerio habrían sugerido a las responsables de los comedores separarse de las organizaciones y presentar solicitudes individuales. Afirmaron que se les prometía mayor cantidad de insumos e incluso apoyo en infraestructura si accedían a operar de forma independiente. Además, acusaron la supuesta instalación de “mentiras” para generar divisiones internas.

Las organizaciones sostienen que estas acciones buscan “romper y eliminar” estructuras comunitarias que trabajan de manera voluntaria. Advirtieron que este tipo de prácticas atenta contra el derecho constitucional a la organización y contradice lo establecido en la Ley 6945 de comedores y centros comunitarios, que reconoce la posibilidad de que diversas formas organizativas accedan a asistencia estatal.

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Afirman que buscan desarticular comedores porque ya existe Hambre Cero

Otro punto que generó preocupación fue el enfoque de las entrevistas respecto a la atención a niños beneficiarios del programa Hambre Cero. Según el comunicado, esto se vincula con declaraciones previas de autoridades, en las que se planteaba que los comedores dejarían de ser necesarios al concentrarse la alimentación en dicho programa.

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Para las organizaciones, esta postura desconoce la realidad de muchas familias y vulnera el derecho a la alimentación, contemplado tanto en la Constitución como en la legislación vigente. Señalaron que los comedores continúan siendo fundamentales para sectores que no están plenamente cubiertos por otros programas sociales.

Asimismo, denunciaron una reducción en la cantidad de insumos entregados. Indicaron que actualmente reciben lotes insuficientes en relación a la cantidad de personas asistidas. Como ejemplo, mencionaron que una de las articulaciones alimenta a 2.700 personas en 21 comedores, pero solo recibe 100 lotes, cuando debería recibir 270.

También cuestionaron las condiciones logísticas, como la entrega centralizada de los insumos, lo que implica costos adicionales de traslado para cada comedor. A esto se suma la falta de provisión de productos frescos, como carne y verduras, lo que obliga a los responsables a cubrir gastos adicionales para poder cocinar e impide que puedan dar de comer todos los días por falta de recursos. “Es imposible cocinar todos los días”, lamentaron.

En su pronunciamiento, las organizaciones exigieron al MDS el cumplimiento de la Constitución Nacional y de la Ley 6945, la entrega proporcional de insumos según la cantidad de beneficiarios, la distribución directa a cada comedor y la inclusión de alimentos frescos. Además, reclamaron respeto hacia el trabajo de quienes sostienen estos espacios comunitarios.

También manifestaron su solidaridad con otros sectores sociales afectados por la situación económica, incluyendo trabajadores y adultos mayores que, según indicaron, también dependen de los comedores.

“El chantaje, la instalación de mentiras, el clientelismo partidario, constituyen en prácticas rastreras para quebrar las organizaciones y para que la corrupción y el saqueo sigan imperando”, sentenciaron las organizaciones sociales.