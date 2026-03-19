Policiales
19 de marzo de 2026 - 16:55

A casi un mes del secuestro de Almir de Brum, autoridades presumen que sigue con vida

Padres de Almir de Brum se mantienen herméticos mientras sigue sin avances la investigación.
Padres de Almir de Brum se mantienen herméticos mientras sigue sin avances la investigación.Victor Daniel Barrera

A 48 horas de cumplirse un mes del secuestro de Almir de Brum en Curuguaty, autoridades militares sostienen que el joven seguiría con vida, pese a que hasta el momento no se ha recibido ninguna prueba ni pedido de rescate por parte de sus captores.

Por ABC Color

El próximo sábado se cumplirá un mes desde que Almir de Brum fue tomado por la fuerza mientras trabajaba en el cultivo de su familia, en la zona de Curuguaty.

El productor de 31 años, padre de familia, seguiría con vida, según indicó este viernes el comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), Alberto Gaona.

“Presumimos que se encuentra aún con vida”, sostuvo.

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Almir De Brum Da Silva, secuestrado por el EPP en Curuguaty.
Almir De Brum Da Silva, secuestrado por el EPP en Curuguaty.

Sin contacto de los captores

La presunción de las fuerzas de seguridad se mantiene a pesar de que, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna información concreta sobre el secuestrado: no hubo prueba de vida ni tampoco un pedido de rescate.

Gaona explicó que existen indicios que apuntan a que la víctima seguiría con vida y que, en cualquier momento, podrían surgir confirmaciones o exigencias por parte del grupo criminal, como el monto de un eventual rescate.

“Todavía no se recibió ningún pedido de rescate, ninguna exigencia ni tampoco ellos ofrecieron una prueba de vida”, mencionó.

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Dolly Jiménez, esposa de Almir de Brum (izq); Valmir de Brum, padre del secuestrado y su esposa, durante la conferencia convocada a 20 días del secuestro.
Dolly Jiménez, esposa de Almir de Brum (izq); Valmir de Brum, padre del secuestrado y su esposa, durante la conferencia convocada a 20 días de la desaparición.

Indicios y trabajo de inteligencia

Los indicios manejados por las autoridades provienen de datos recabados por el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI) y el Departamento Antisecuestro de la Policía (DAS).

En ese contexto, el comandante del CODI señaló que se mantiene el repliegue de las fuerzas de seguridad en atención al pedido de la familia, aunque subrayó que las tareas de inteligencia continúan de forma paralela.

Imagen sin descripción

Secuestrado hace casi un mes

El presunto secuestro ocurrió el 21 de febrero, alrededor de las 16:40, en la zona de Yerutí 2ª Línea, departamento de Canindeyú, en cercanías de la Subcomisaría 19 Agua’e.

La víctima fue reportada como desaparecida por su padre, Valmir de Brum, luego de que no respondiera llamadas telefónicas.

Al llegar al lugar, su padre encontró la máquina cosechadora en funcionamiento y un panfleto presuntamente vinculado al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), según el informe de la Dirección de Policía de Canindeyú.

Fuerzas de seguridad con Valmir Brum, padre de Almir, joven secuestrado por el EPP en Caaguazú.
Fuerzas de seguridad con Valmir Brum, padre de Almir, joven secuestrado por el EPP en Caaguazú.

Panfletos atribuidos al EPP

Los panfletos hallados en el sitio mencionan que el despojo de viviendas a campesinos constituye una “deuda de sangre con el pueblo”, cuyo cobro “no tiene plazo”.

Miembros del grupo criminal que estaría detrás del secuestro de Almir de Brum.
Miembros del grupo criminal que estaría detrás del secuestro de Almir de Brum.

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En la carta adjunta, el EPP señala que la víctima fue secuestrada por la organización y advierte al productor que deberá acatar futuras instrucciones si desea recuperar a su hijo con vida.