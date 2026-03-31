Semana Santa: 70.000 ya pasaron por la EBA y pasajeros reclaman comodidades

La Estación de Buses de Asunción (EBA) registró el paso de más de 70.000 pasajeros en el inicio de esta Semana Santa. La cifra se alcanzó tras el flujo constante del fin de semana y el lunes, sumando miles de viajeros hacia el interior. La gran movilización de personas dejó en evidencia varias falencias y la necesidad de optimizar la atención y las instalaciones de la terminal.

Este martes se observó una concurrencia moderada, aunque suficiente para generar aglomeraciones en los pasillos y salidas. Muchos viajeros se vieron obligados a esperar sus respectivos transportes durante varias horas. Varios de ellos manifestaron que la espera se vuelve eterna cuando no se cuenta con las condiciones básicas de reposo.

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El reclamo más recurrente entre los pasajeros es la insuficiencia de asientos para descansar mientras aguardan la salida. Ante la escasez de bancos, se pudo ver a personas de todas las edades paradas o sentadas directamente en el suelo. Los usuarios coincidieron en que la cantidad de sillas disponibles es ínfima comparada con la enorme cantidad de viajeros que se registran en estas fechas.

Las altas temperaturas del martes agravaron la situación. Varios usuarios reclamaron que el acondicionador de aire no da abasto. Incluso en el área más nueva, la climatización parece ser insuficiente para refrescar los amplios salones. Los pasajeros expresaron su malestar por el sofocante calor que deben soportar mientras esperan para abordar sus unidades.

Mayor variedad gastronómica

Otra crítica recurrente apunta a la escasa variedad gastronómica disponible actualmente dentro de la estación de buses. Los viajeros sugirieron que sería necesario contar con más locales de comida que ofrezcan opciones diversas y nutritivas. Actualmente, las opciones con las que se cuentan -la mayoría de minutas y comidas rápidas- son percibidas como limitadas, lo que dificulta encontrar alimentos adecuados.

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Si bien algunos usuarios reconocieron que las remodelaciones que tuvo una parte de la EBA la dejaron más renovada y “linda”, insistieron en la falta de comodidad. Señalaron que la estética no compensa las deficiencias funcionales, como la falta de áreas de espera para el público general.

Existe una sensación de que, aunque la estructura mejoró, los servicios esenciales para el bienestar quedaron relegados. Mencionaron que aunque algunas empresas de transporte cuentan con sectores VIP, la mayoría de la población sufre la falta de infraestructura confortable.

Sin ventas

Los comerciantes de la terminal viven una realidad contrastante con la gran cantidad de personas que transita por la EBA en estas fechas. A pesar del incesante movimiento de maletas y viajeros, las ventas permanecen estancadas y el consumo es casi nulo, reconocen.

Los vendedores describieron la jornada de este martes como un día cualquiera, sin percibir beneficios por la temporada de Semana Santa. La expectativa de una reactivación económica aún no se ha cumplido, generando preocupación entre los dueños de locales.

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Comerciantes atribuyen este fenómeno a la evidente falta de dinero o circulante entre los ciudadanos. Comentan que, aunque muchos ya cobraron sus salarios, prefieren no gastar en regalos o artículos personales ahora. La prioridad de los viajeros parece centrarse exclusivamente en el costo del traslado y los gastos básicos del destino final.

Pese a esta situación, los comerciales mantienen la esperanza de que la situación económica cambie radicalmente entre hoy y mañana. Esperan que el inicio oficial del asueto traiga consigo a clientes con mayor disposición a realizar compras de último momento. Confían en que el pico máximo de afluencia previsto para el miércoles finalmente impacte de forma positiva en sus ventas.

Mayor seguridad

Como punto positivo, los pasajeros destacaron la mayor presencia de agentes de seguridad en la EBA. En varios puntos del edificio se vio la presencia de agentes policiales, especialmente de Antinarcóticos, con canes antidrogas, inspeccionando los buses antes de partir.