Semana Santa: garantizan atención médica en Hospital de Clínicas

Ante el inicio de la Semana Santa, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) comunicaron el cronograma de actividades y el plan de contingencia asistencial para el Hospital de Clínicas.

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De acuerdo con la Resolución Nº 3448/2025 del Consejo Superior Universitario, en el calendario de receso quedan establecidos como días de asueto universitario el Miércoles Santo y el Sábado de Gloria, mientras que el Jueves y Viernes Santo, son feriados nacionales en el marco de la celebración de la Semana Santa.

Servicios garantizados

A pesar de la suspensión de las actividades administrativas y académicas, desde el Hospital de Clínicas se anunció que han coordinado acciones para no interrumpir la atención de los pacientes.

Durante los días santos, se mantendrá la cobertura total en las siguientes áreas esenciales:

Urgencias: Tanto para adultos como para el área pediátrica, las 24 horas.

Unidades de Terapia Intensiva: Funcionamiento pleno en todos sus niveles.

Salas de Internación: Seguimiento continuo de los pacientes ya ingresados.

Servicios de Guardia: Todas las áreas vinculadas directamente al trabajo asistencial por su naturaleza crítica.

Sin actividad administrativa ni clases

La institución recordó que durante estos cuatro días no se desarrollarán actividades académicas ni gestiones administrativas. Los funcionarios, docentes y estudiantes retomarán sus labores habituales tras finalizar el periodo festivo, es decir, a partir del lunes 6 de abril.

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Desde la FCM-UNA instaron a la ciudadanía a aprovechar este tiempo para la reflexión y el encuentro familiar, pero haciendo especial énfasis en el autocuidado. Desde el Hospital de Clínicas recordaron la importancia de la responsabilidad individual para evitar excesos que puedan derivar en incidentes o complicaciones de salud que saturen los servicios de emergencia durante el feriado largo.