Semana Santa: ¿qué servicios de la Essap estarán disponibles?

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) informó oficialmente la organización de sus servicios durante la Semana Santa. Con el objetivo de garantizar la provisión de agua, se han establecido cronogramas específicos para la atención presencial y telefónica.

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Los Centros de Atención al Público en Asunción, San Lorenzo y las Oficinas del Interior del país, permanecerán cerradas desde el miércoles 1 hasta el viernes 3 de abril, debido a la festividad religiosa. Durante estos días, no se realizarán trámites presenciales en ninguna de las oficinas de la institución estatal.

Tras el receso de los días santos y el fin de semana, la Essap retomará sus actividades, a partir del lunes 6 de abril, en sus horarios habituales. La empresa insta a la ciudadanía a utilizar los canales alternativos para cualquier necesidad urgente que surja durante este periodo festivo.

Essap: Atención telefónica

Para quienes necesiten realizar reclamos vía telefónica, el Contact Center (021 162) mantendrá un esquema de atención especial durante estos días. Este servicio estará disponible desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de abril, en horario de 07:00 a 18:00.

Desde la estatal señalaron que la operatividad técnica en las calles está plenamente garantizada por la institución para responder a emergencias en la red. Las cuadrillas de guardia de la Essap estarán trabajando de forma ininterrumpida durante toda la Semana Santa. Este personal operativo se encargará de solucionar averías o caños rotos que puedan afectar el suministro de agua.

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Los usuarios tendrán a su disposición las herramientas digitales para realizar gestiones y reclamos las 24 horas del día de forma remota. Estas opciones incluyen la aplicación móvil Mi Essap y el canal de WhatsApp habilitado al número +595 21 729 0801.