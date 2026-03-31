Semana Santa: Ministerio de Salud activa operativo especial hasta Domingo de Pascua

Con el objetivo de brindar una cobertura integral ante la alta movilidad ciudadana por las festividades cristianas, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) puso en marcha el operativo “Semana Santa 2026”. El plan estratégico busca dar respuesta oportuna en templos, centros de peregrinación, ferias y destinos turísticos de todo el país.

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El doctor Gustavo Ortiz, director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, señaló que la planificación es clave debido a la combinación de prácticas religiosas con un intenso movimiento turístico interno.

El despliegue operativo del Ministerio de Salud estará enfocado en los departamentos de Cordillera, Itapúa, Misiones y Ñeembucú, pero sin descuidar las demás regiones sanitarias.

Semana Santa: recursos y logística

Para este operativo, la cartera sanitaria dispuso una infraestructura que incluye:

31 puestos fijos de atención.

5 clínicas móviles ubicadas en puntos estratégicos de mayor concurrencia.

19 ambulancias del SEME posicionadas para traslados rápidos.

500 profesionales (médicos, enfermeros, obstetras y paramédicos) asignados exclusivamente al refuerzo del operativo, sumados al personal de las 18 regiones sanitarias.

El doctor Ortiz explicó que el trabajo se realiza de forma interinstitucional, con apoyo de la Policía Nacional, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Ministerio de Defensa.

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Atención sanitaria en hospitales públicos

Desde el Ministerio de Salud resaltaron que la atención de urgencias y la asistencia de pacientes internados están plenamente garantizadas en todo el territorio nacional.

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Todos los servicios públicos del país implementarán un sistema de contingencia y guardias durante los días santos para asegurar que la atención médica no se vea interrumpida por los feriados.

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