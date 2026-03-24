Intervienen el Hospital Nacional de Itauguá: cuál es el motivo y quién está a cargo

El doctor Carlos Román fue designado como coordinador de la intervención al Hospital Nacional de Itauguá (HNI), según confirmó este martes el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Román informó que la intervención responde a denuncias realizadas ante el Ministerio de Salud con relación a la formación de residentes.

“Acá tenemos una intervención por un supuesto caso de irregularidades en la unidad de formación, de tinte a acoso, violencia laboral y hostigamientos. Eso venimos a verificar para posteriormente tomar una decisión transparente, objetiva y totalmente imparcial”, mencionó. Refirió que se está dirigiendo al HNI para poder verificar la denuncia.

Según precisó, estas denuncias involucraban, inicialmente, a profesionales del área del servicio de Cirugía.

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Represalia contra denunciantes

La abogada Teresa Agüero, madre de una de las denunciantes, aseguró que a partir de la denuncia se actuó en represalia contra quienes expusieron los hechos. “Inventaron notas para expulsarla ya que académicamente no la pudieron echar”, sostuvo a la 1020 AM.

Reveló que, tras la denuncia, se adoptaron medidas que no fueron cumplidas por la Dirección del HNI.

“En lugar de proteger a las víctimas, se les expuso a permanecer en el mismo ambiente laboral que los denunciados. Nunca hubo acercamiento de la Dirección para tratar de investigar, sino, al contrario, a partir de la denuncia se sucedieron otras acusaciones que eran directamente en represalia a haberse animado”, expresó.

En ese contexto, refirió que se realizaron reiteradas “evaluaciones académicas viciadas de nulidad” y se presentaron denuncias de incumplimiento laboral contra las víctimas, que —según dijo— fueron desestimadas por falta de fundamento.

Niegan inacción en HNI

Por su parte, el director del HNI, doctor Miguel Ferreira, negó que haya existido inacción por parte de la dirección, pues aseguró que las personas denunciadas fueron apartadas de sus cargos de forma preliminar.

Asimismo, rechazó que se hayan tomado represalias contra la residente denunciante por sus acusaciones.

“Eso se va a averiguar. De ninguna manera eso se adopta (castigos a denunciantes). De repente lo que suele pasar es que por A o B motivo un médico dispone que vaya a un sector donde esté más tranquila y mejor”, dijo.

Agregó que, con la intervención, todo quedará aclarado y que desde la dirección del HNI celebran la decisión del MSPBS para garantizar que el proceso se lleve hasta sus últimas consecuencias.

Plazo de la intervención

En cuanto al plazo, Román indicó que la resolución ministerial dictamina un plazo de 60 días. En dicho tiempo, el equipo interventor estará recabando informaciones necesarias para poder brindar las directrices y sugerencias a seguir, así como las conclusiones finales.

Aclaró, no obstante, que el plazo es estimado y puede extenderse conforme el requerimiento de los casos. “Lo importante aquí es que el Ministerio dispuso una actuación inmediata”, subrayó.

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Detalló que la intervención va a estar a cargo de diferentes direcciones generales y también tendrá el acompañamiento de otras instancias como la Dirección General Anticorrupción y Transparencia.