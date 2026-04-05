Dalia recibió amenazas, pero también atención médica durante estos seis años

Una cuestión que llamó la atención de las autoridades es que Dalia López nunca quiso ponerse a disposición de la Justicia, pese a que hasta el afamado exfutbolista Ronaldinho Gaucho tuvo que pasar cinco meses encerrado, entre la Agrupación Especializada y el hotel Palmaroga por el uso de documentos paraguayos con contenido falso, supuestamente proveídos por la empresaria.

Los abogados Adrián Salas y Pedro Wilson Marinoni dieron una explicación oficial ante el juez Raúl Florentín y el fiscal Alejandro Cardozo, durante la audiencia realizada el Viernes Santo.

“VS podrá corroborar en la tercera foja de indagatoria donde ella recibió amenaza antes de presentarse a su indagatoria en fecha 18 de marzo del 2020, esta amenaza para evitar malas interpretaciones no provino del crimen organizado, no provino del narcotráfico, no provino de los brasileros que estuvieron vinculados, sí de altas autoridades del gobierno anterior”, dijeron los abogados, pero no mencionaron nombres.

Añadieron: “Durante 6 años y teniendo la calificación ya mencionada hemos intentado ante la eximición de prisión ponerle a disposición de la justicia”

Explicaron que la amenaza ella misma la recibió ante una llamada telefónica, en la cual le dijeron lo siguiente: ”Si te presentás mañana a la audiencia, te vamos a matar, si pisás una comisaría vas a morir”.

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“Ese fue el motivo principal por lo que ella no se presentó en esta causa y justamente ayer (por el Jueves Santo) con el fiscal de la causa le mencionamos que le hacíamos responsables a la autoridad de su seguridad y de su vida en estas circunstancias; gracias a Dios hoy está viva la señora en el lugar donde fue asignada para pasar la noche”, enfatizaron.

Recibe tratamiento médico hace seis años

Los abogados mencionaron que Dalia López recibió tratamiento médico durante todo el tiempo que estuvo prófuga como consecuencia de un cuadro de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y arritmia cardiaca.

“Ya al momento del allanamiento en su pieza se encontraron tubos de oxígeno porque la misma tiene antecedente clínico cardiaco y durante 6 años tuvo una atención médica a través de terceras personas; la misma está consumiendo 11 medicamentos”, explicaron.

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Lo que ofrecieron para evitar la cárcel

Los abogados, con el aval de Luis Gauto, pareja de Dalia, intentaron obtener el arresto domiciliario, en el mismo lugar donde Dalia fue detenida el pasado jueves: la residencia ubicada en las calles Moisés Bertoni e/ Denis Roa y Coronel Cabrera del barrio Herrera de Asunción.

“Esta defensa está a disposición del Ministerio Público y ofrecemos como arraigo en esta audiencia el inmueble del distrito de Itauguá en el lugar denominado Cañadami Padrón N° 3570 Finca N° 2569, certificado catastral N° 70598, con una superficie de 5 hectáreas y 6.751 metros cuadrados, esta propiedad que pertenece al Sr. Luis Alberto Gauto quien está a disposición".

Siguieron exponiendo: “Presentamos la tasación realizada por el perito contador y evaluador y perito de marcas Librado Ramón Sánchez con Mat. 488 y en la conclusión habla del valor del inmueble que es de 1.328.160 dólares americanos y en guaraníes 9.080.320.000 millones, acompaño copia del título de propiedad y pido su inclusión en autos, acompaño también condiciones de dominio que no se encuentran actualizadas por la situación de urgencia y solicito a través del juzgado se libre oficio al registro público para la actualización correspondiente, también acompaño copia de los certificados de nacimiento de los hijos de la señora”.

Finalmente, el juez Florentín hizo lugar al pedido de prisión preventiva requerido por el fiscal Florentín y dispuso que Dalia López quede recluida en el Departamento de Judiciales Femenino de Asunción “por el plazo de diez (10) días, y no habiendo resolución disponiendo lo contrario en dicho plazo, pasará a guardar reclusión en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE); o en el establecimiento penitenciario más adecuado al cumplimiento de la presente orden judicial”.