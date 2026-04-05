Dalia sufre descompensaciones, casi no come y está encerrada con otras tres presas

Dalia Angélica López Troche, paraguaya, de 55 años, fue capturada en la mañana del Jueves Santo (2 de abril de 2026) en una residencia del barrio San Cristóbal de Asunción, en una operación de policías del Departamento Contra el Tráfico de Armas, apoyada por el fiscal Federico José María Leguizamón Noguera, de la Fiscalía Barrial 2, cuya sede se encuentra justamente detrás de la casa donde se escondía la empresaria.

Ese mismo día, ella compareció ante el fiscal de Crimen Organizado de Asunción, Carlos Alejandro Cardozo Pereira, ante quien se abstuvo de prestar declaración indagatoria, tras lo cual al día siguiente (3 de abril) fue llevada ante el juez penal de Garantías de la capital, Raúl Esteban Florentín Cueto.

El juez hizo lugar al pedido de cárcel planteado por el fiscal, pero ordenó que Dalia permanezca primero 10 días en la sede del Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, que funciona en el barrio Santísima Trinidad de la capital, al lado de la comisaría 12, y que “no habiendo resolución disponiendo lo contrario en dicho plazo, pasará a guardar reclusión en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple)”.

Supuestamente, está muy debilitada

Efectivamente, Dalia López cumple hoy Domingo de Pascua (5 de abril) sus primeros tres días de reclusión en el Departamento Judicial, donde debe permanecer hasta el 13 de abril, aunque este periodo que le queda seguramente será aprovechado por sus abogados para insistir con una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario, alegando principalmente sus supuestos problemas de salud.

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Según los datos obtenidos en la Policía, la estadía de Dalia en el Departamento Judicial transcurre de manera muy incidentada, con constantes descompensaciones que sufre a consecuencia de una diabetes, que a su vez le genera picos de presión que deben ser rápidamente controlados.

Los policías ya tuvieron que llamar a un médico forense para que la examinara y dejara instrucciones específicas para el suministro de sus medicamentos.

La empresaria comparte celda con otras tres presas, pero ella es la única que prácticamente no come ninguno de los alimentos que les proveen, todo según lo informado por los policías de esa unidad.

Su proceso penal

Dalia López fue imputada ya el 9 de marzo de 2020 por tres hechos punibles, que son producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

El acta de imputación había sido firmada por los fiscales Marcelo Daniel Pecci Albertini (asesinado en Colombia), María Asunción Alicia Sapriza Gómez (ahora fiscala adjunta), Osmar David Legal Troche (ahora juez) y Federico Tadeo Delfino Ginés (sigue en el cargo).

El 18 de marzo de 2020, el Juzgado decretó su rebeldía y, por ende, se suspendieron los plazos procesales.

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Dos días después, el 20 de marzo de 2020, también se ordenó su captura internacional. Desde entonces, la orden de detención de Dalia fue reiterada varias veces, hasta que finalmente se ejecutó hace tres días.

Como el plazo ordinario de investigación es de seis meses, la Fiscalía tiene casi todo ese tiempo a partir de ahora para presentar acusación contra Dalia, ya que en su caso se consumieron solo nueve días del proceso debido a que ese fue el periodo que pasó desde su imputación hasta su rebeldía.

Sin embargo, como el caso de Dalia ya registra varios condenados, la investigación penal está prácticamente cerrada y, en teoría, para la Fiscalía no tendría que ser muy difícil conseguir una condena.

El equipo de trabajo conformado para seguir el caso Dalia lo integran los fiscales Carlos Alejandro Cardozo Pereira, José Martín Morínigo Coronel, Christian José Ortiz Riveros y Juan Ramón Sandoval González.

El caso Ronaldinho

En su imputación, la Fiscalía había identificado a “Dalia Angélica López Troche como presunta integrante de una organización criminal estructurada de modo tal a facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso”.

El documento también consignaba que “con participación de funcionarios estatales y privados, obtendría tales resultados con el fin de generar negocios jurídicos y/o beneficios patrimoniales”.

La imputación explicaba que Dalia y su organización consiguieron pasaportes paraguayos auténticos a nombre de María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero Coronil, ambas pobladoras del complejo San Felipe del barrio Chacarita de Asunción, y estos documentos después fueron modificados para ser entregados al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, y a su hermano mayor y representante, Roberto de Assis Moreira, quienes pasaron a figurar como paraguayos naturalizados.

La red supuestamente comandada por Dalia López también entregó cédulas de identidad paraguayas a Ronaldinho y su hermano, quienes llegaron a Paraguay el 4 de marzo de 2020 para promocionar una serie de eventos benéficos patrocinados por la empresaria ahora presa.

Otros beneficiados con las cédulas y pasaportes paraguayos fueron el matrimonio brasileño conformado por Wilmondes Souza Lira y Paula Regina Oliveira, quienes fueron los intermediarios entre Ronaldinho Gaúcho y Dalia López.

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En 2021, la Policía Nacional declaró a Dalia López como la fugitiva más buscada de Paraguay, en una nómina de cinco criminales de distintos “rubros”.

Los otros cuatro eran el terrorista del EPP Osvaldo Villalba, abatido en 2022; el narcotraficante Barón Escurra, quien justo esta semana escapó de nuevo de la Policía; el asaltante Mauricio Paniagua Medina, eliminado en 2025, y el sicario Alcides Medina Brítez, extraditado desde Argentina en 2025.