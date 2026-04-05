Domingo de Pascua: Iglesia lamenta feminicidios, violencia y drogas en las familias

El cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, presidió la misa central por el Domingo de Pascua, que tuvo una masiva convocatoria de fieles en la Catedral Metropolitana.

Para cerrar la Semana Santa, recordando el Domingo de Resurrección, el religioso afirmó que Cristo “nos aguarda para iluminar de nuevo nuestras vidas, renovar nuestra esperanza y reenviarnos a la tarea evangelizadora”.

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Cristo, insistió el cardenal Martínez, asume todos nuestros dolores y los transforma en vida nueva en medio de las oscuridades.

“Por ejemplo, en la historia de las lágrimas derramadas por la pérdida de seres queridos, en medio de las enfermedades, los padecimientos de tantos feminicidios, homicidios, madres y padres que lloran por sus hijos extraviados, desorientados o víctimas de drogas, familias coronadas con espinas de seres queridos desaparecidos, víctimas de injusticias, engañadas y estafadas”, apuntó el religioso.

Iglesia lamenta que familias enteras estén sin trabajo

El cardenal Martínez también condenó que mientras por actos de corrupción de personas que archivan sus delitos prescribiendo sus maledicencias, “familias enteras son desplazadas sin techo, sin trabajo, sin acceso a la salud”.

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“Es el dolor que el mismo Señor ha recorrido, por eso recordamos y hacemos el vía crucis en la Semana Santa, por eso creemos profundamente que él se hace cireneo con nosotros, cargando nuestros pesos. ¿Y qué pesos? Los de nuestros pecados y también los pesos que llevamos, no necesariamente de los pesos de los pecados, sino también de las dificultades encontradas en la vida", remarcó.

Además, insistió en que la resurrección también es un símbolo de esperanza para los feligreses católicos, en medio de todos los problemas que mencionó que padecen las familias paraguayas en la actualidad.

“Nos llama a saber cómo ayudarnos, darnos palmas de aliento en nuestras dificultades, y a veces palmadas y manos de ayuda para alivianar el peso de otros(...) a veces con una palabra, un gesto, una visita, un pequeño gesto de amor por la persona y perdonando”, sentenció.

Cifras de violencia en Paraguay

Solo tomando los casos de violencia de género en el país, en referencia a las palabras del cardenal sobre los feminicidios, según el Ministerio de la Mujer, en el primer trimestre de 2026 se registraron 750 llamadas a la línea habilitada por esta cartera, el 137 SOS Mujer.

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La franja más afectada corresponde a mujeres de 30 a 64 años, con 573 contactos, seguida por el grupo de 18 a 29 años, que registró 157 llamadas.

En cuanto al consumo de drogas, según los datos brindados de manera reiterativa por el ministro del Interior, Enrique Riera, hay unos 90.000 jóvenes que están en esta situación, solo en Asunción y el departamento Central.