Guía de trámites en IPS Ingavi: desde inclusión de beneficiarios hasta fe de vida

Para los asegurados residentes en el departamento Central, el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) se consolida de ahora en más como un punto clave para gestionar beneficios y documentaciones sin necesidad de trasladarse hasta las sedes centrales del seguro social.

Lea más: IPS: los asegurados adultos superan los 725.000 en 2026 y consolidan el sistema

Si el aportante vive en Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá o Villa Elisa, puede evitar largas distancias acudiendo directamente a la sede del Hospital Ingavi, donde en la Planta Baja, Bloque D, el IPS dispone de oficinas específicas para la atención de trámites administrativos de Aporte Obrero Patronal (AOP) y Jubilaciones.

Trámites de Aporte Obrero Patronal

Esta sección ya registra una alta demanda, recibiendo a unos 100 asegurados por día. Según explicó la encargada del área, la abogada Alicia Ferreira, el 80% de las consultas se concentran en gestiones como la inclusión de beneficiarios, es decir, registro de hijos, padres, cónyuge o concubinos al seguro del cotizante. A estos trámites se suma la actualización de datos como corrección o renovación de información de los beneficiarios, desbloqueo de beneficiarios que se encuentran con el servicio suspendido y, microempresarios que se acercan para tramitar documentos para este sector específico.

Sector de jubilaciones

Por su parte, el área de Jubilaciones reportó un movimiento masivo durante el último mes de febrero, alcanzando casi 3.000 atenciones. Ariel Santacruz, funcionario del sector, destacó que el servicio opera con un 95% de ocupación debido a la constante afluencia.

Lea más: Casos de negligencia médica: ¿Qué se está haciendo en IPS Ingavi para prevenirlos?

Los servicios más solicitados en esta oficina son:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Certificación de Vida (Fe de vida): Trámite esencial para el cobro de haberes. Estados de cuenta: Consulta sobre la situación financiera del asegurado. Historial de aportes: Verificación de los años trabajados y registrados. Solicitudes de prestaciones: Inicio de gestiones para diversos beneficios.

La ubicación para realizar estos trámites es la Planta Baja, Bloque D del Hospital Ingavi. La atención es de lunes a viernes de 06:00 a 12:00 y de 13:00 a 19:00.