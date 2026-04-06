Carapeguá: Usuarios de aguatera eligen autoridades y proponen ajuste tarifario

El presidente saliente, abogado Reinaldo Caballero, destacó durante el acto que deja una administración saneada, tras haber cancelado una deuda de G. 150 millones con la ANDE. Además, señaló que la institución cuenta actualmente con motores de reserva para los pozos y equipamientos para la reparación de la red de agua potable.

La asamblea fue presidida por el doctor Ángel Cabello, con Sonia Figueredo como secretaria, y se realizó en el local de la Municipalidad. En la ocasión se presentaron dos listas: la lista 25, que postuló al actual inspector general municipal, Pablo Chamorro, y la lista 30, que resultó ganadora, encabezada por Luis Miguel “Lucho” Noguera.

El tesorero de la institución, Ismael Figueredo, expuso un resumen del balance general, señalando que la Junta cuenta con 12 pozos, cuyo mantenimiento y consumo de energía eléctrica absorben gran parte de los ingresos. En ese sentido, recomendó a las nuevas autoridades electas analizar un ajuste en la tarifa del servicio y establecer una clasificación de usuarios según su actividad, a fin de afrontar imprevistos y mejorar la prestación. La rendición de cuentas fue aprobada sin objeciones.

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Posteriormente, los usuarios votaron de manera ordenada, con acompañamiento del Tribunal Electoral Independiente (TEI), integrado por Ramón Brizuela, Nidia Centurión y Robert Morel.

La Junta de Saneamiento cuenta con 4.593 usuarios, de los cuales 3.219 estaban habilitados para sufragar por estar al día con el pago hasta febrero. En total votaron 645 personas, lo que representa cerca del 20% del padrón.

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Proclamación en 15 días

La nueva Comisión Directiva será proclamada en 15 días, según informó el miembro del TEI, Ramón Brizuela. El acto se realizará en la sede de la aguatera, en el barrio María Auxiliadora, en horario a confirmar.

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El equipo electo está integrado por el presidente Luis Miguel “Lucho” Noguera, el vicepresidente Gabriele Squaiella, el tesorero Oscar Soriano Ybarra y la secretaria Ángela Marilyn Vera Silva.

Como miembros titular y suplente fueron electos Julio Alberto Virgilli Páez e Idalino Encina Morales. Mientras que como síndico titular fue electo Víctor Antolín Montiel y como síndico suplente Máxima Ávalos Morán.