Conflicto por Medicina: Cones dice que no cambiará resolución que habilita más carreras

Sigue la tensión entre el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y la Agencia Nacional de Educación Superior (Aneaes) por la resolución N° 2/26, que permite la creación de nuevas carreras de Medicina en el Paraguay e incluso permite la habilitación de carreras sin campos de práctica hasta por dos años.

José Duarte Penayo, presidente de la Aneaes, exige al Cones la anulación de al menos tres artículos de esta normativa, alegando que se superponen a funciones propias de la Agencia.

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Uno de los ejemplos utilizados es el concepto de la “mejora continua”, que ahora puede aplicar el Cones, pero que es, por ley, facultad de la entidad a su cargo.

“Genera mucha confusión que este nuevo sistema de habilitaciones, habla de una habilitación definitiva dos años después, y, ese marco temporal coincide con nuestra evaluación diagnóstica. Se solapan procesos”, insistió.

Lo que dijo el presidente del Cones

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró esta mañana, en su carácter de presidente del Cones, que no cambiarán la resolución pese a los pedidos de la Aneaes.

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“Nosotros estamos conversando en una mesa de trabajo con la Aneaes, pero no vamos a cambiar la resolución, la norma se ajusta a derecho”, apuntó.

Una segunda reunión de esta mesa está prevista para la próxima semana, aunque todavía no hay fecha confirmada.

El Círculo Paraguayo de Médicos exige al Cones eliminar totalmente esta resolución, alegando que atenta contra la calidad de la formación médica, atendiendo a que no hay condiciones para la práctica de más estudiantes en hospitales y centros asistenciales. Luego de aprobar la resolución 02/2026, el 17 de marzo, en la misma sesión el Cones habilitó la creación de tres nuevas carreras de medicina.