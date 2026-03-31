Medicina: la postura de las universidades privadas tras la habilitación de nuevas carreras

Los representantes de la Unión de Facultades de Medicina Privada (Ufamep) se pronunciaron sobre el conflicto entre la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), por la habilitación de nuevas carreras de Medicina en el país.

En la última sesión ordinaria, realizada el 17 de marzo, el Cones aprobó la resolución N° 2/26, que establece un nuevo Sistema de Habilitación de Carreras de Medicina y permite que se creen estas carreras sin campo de práctica hasta por dos años.

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En la misma reunión, liderada por su presidente, el ministro de Educación, Luis Ramírez, procedieron a habilitar tres nuevas carreras de Medicina en el país. El nuevo viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, también avaló estos registros, en su carácter de vicepresidente del Consejo.

Por la resolución, el presidente de la Aneaes, José Duarte, denunció que el Cones plantea usurpar funciones que son propias de la entidad acreditante y por ello, exige que se modifiquen algunos artículos del documento. Esta tarde hay una reunión entre técnicos de ambas entidades para buscar una salida consensuada.

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José Tomás Sánchez, representante de la Ufamep, afirmó que desde el gremio no tienen una postura sobre la habilitación de carreras mediante la resolución N° 2/26, o sobre las tres ofertas que fueron aprobadas el 17 de marzo.

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“Lo que nos preocupa es cuando las instituciones comienzan a discutir las reglas de juego y dicen que una está interpretando mal y la otra dice lo mismo de la otra, ¿verdad? Entonces, la confusión es lo que no nos gusta", aseguró el experto.

Agregó que sí cuentan con una postura con respecto a la seguridad jurídica para los emprendimientos privados en el país, como el caso de las universidades con este tipo de gestión. Y puso como ejemplo de falta de seguridad jurídica, al desacuerdo que existe actualmente entre la Aneaes y el Cones sobre la habilitación de carreras de Medicina.