MEC: la “bienvenida” del Círculo de Médicos al nuevo viceministro de Educación Superior

El Círculo Paraguayo de Médicos, emitió un fuerte comunicado, ayer por la noche, a modo de “saludo de bienvenida”, para Hermenegildo Cohene, nuevo viceministro de Educación Superior en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en reemplazo de David Velázquez Seiferheld.

Cohene es también rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Durante su presentación, ayer, en Mburuvicha Róga, el ministro de Educación, Luis Ramírez destacó que el mismo “viene desde el aula, desde los primeros grados hasta llegar a ser rector de una universidad”, por lo que su aporte será “fundamental para un sistema universitario robusto”, dijo.

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Sobre los múltiples cargos de Cohene, el Círculo, presidido por el doctor Jorge Rodas, habla de una “convergencia inédita de funciones en la gobernanza de la educación superior paraguaya”.

Expresan que especialmente en la educación superior, la convergencia de estos role en un mismo ámbito decisional no es una práctica habitual y configura un escenario de especial sensibilidad institucional, particularmente en áreas críticas como la formación médica.

La crítica de los médicos al Cones

El Círculo Paraguayo de Médicos insiste en que el caso paraguayo adquiere “particular relevancia”, al evidenciar una convergencia funcional desarrollada en un proceso reciente marcado por decisiones de alto impacto en la educación médica.

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Según el gremio, desde la modificación de la Ley N.º 4995/2013 de Educación Superior, que habilitó al MEC a presidir el Cones, la conducción del sistema ha estado marcada por un denominador común, la ruptura del criterio técnico en las decisiones vinculadas a la formación médica.

“En una primera etapa, bajo presidencia delegada en el Viceministerio de Educación Superior, se habilitaron cuatro carreras de medicina sin condiciones mínimas, en algunos casos en contradicción con dictámenes técnicos del ámbito de la salud”, expresan.

El pedido especial de los médicos al nuevo viceministro de Educación Superior

El Círculo, afirma que “saluda” la designación del señor Viceministro de Educación Superior y le desea éxito en sus funciones. Además, realizan dos pedidos a Cohene.

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Primero, la revisión inmediata y la “anulación” de la resolución N.º 02/2026 del Cones, así como de las decisiones adoptadas en su aplicación, por apartarse de los criterios técnicos y académicos vigentes y por haber dado sustento a la habilitación de esquemas incompatibles con los estándares de formación médica.

Con esta normativa, avalada por el nuevo viceministro en su calidad de vice del Cones, se cocinaron tres nuevas carreras de Medicina, dos en universidades nacionales y una en una privada.

La segunda solicitud es la restitución plena de los criterios técnicos establecidos en la resolución N.º 420/2020 del Consejo, en lo aplicable a las carreras del área de la salud, que prohíbe de manera expresa la habilitación provisoria de carreras de medicina, garantizando que toda oferta formativa se desarrolle bajo condiciones académicas, asistenciales y docentes plenamente consolidadas desde su inicio.

¿El nuevo viceministro asumirá la presidencia del Cones?

Según versiones dentro del Cones y del MEC, el viceministro Cohene podría asumir como presidente delegado de la cartera educativa en el Cones, en reemplazo del titular, Luis Ramírez.

Supuestamente, el “trato” para que Cohene asuma el nuevo puesto en la entidad es que en poco tiempo, sea el titular del Consejo de Educación Superior. Actualmente es el vicepresidente de este colegiado.

Esta práctica ya había sido establecida cuando Federico Mora era viceministro de Educación Superior y asumió como titular delegado del Cones, a principios de setiembre del 2024.