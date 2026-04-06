Denuncian presunto cobro irregular de rubros de una escuela de Santaní

Según los denunciantes, no se descarta que algún funcionario de mayor rango en el área de la educación esté percibiendo este dinero de G. 8.550.308 con la tarjeta del educador que hace 2 años se ausentó del local escolar. En ese aspecto, señalaron que, conforme al estatuto docente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), un educador puede acceder a un permiso especial solamente por un año sin goce de sueldo, por lo que en este caso no se ha cumplido en absoluto el reglamento.

Uno de los que está en contra de este procedimiento manifestó que es injusto que se siga cobrando casi 9 millones de guaraníes en estas condiciones, teniendo en cuenta que existen muchos profesores que figuran en el banco de datos esperando acceder por lo menos a un rubro, mientras que algunos se estén beneficiando sin trabajar, aseveró.

Piden investigación

Por otra parte, indicaron que la denuncia debe ser investigada, si es posible, por el mismo Ministerio de Educación, para que no siga ocurriendo este tipo de hechos que perjudica a muchos educadores que quieren trabajar honestamente en la formación de los niños, pero no tienen la posibilidad por el mal manejo de los rubros.

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“Nosotros pensamos que lo más probable es que el sueldo de este docente alguien de alguna supervisión esté cobrando, a cambio de que el nombre del profesor siga apareciendo en el cuadro personal de la escuela San Juan Bautista, con el propósito de no perder su antigüedad en el magisterio”, subrayó el denunciante.

Sobre el tema, contactamos con la directora de la escuela San Juan Bautista, profesora Nelly Zalazar, quien manifestó que, efectivamente, este educador hace 2 años que no trabaja en esta casa de estudios y que ya no está en el cuadro personal, pero que ella no sabe en qué lugar fue asignado.

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Sobre el mismo hecho, dialogamos con la directora departamental de Educación, Olga Servín, quien se comprometió a investigar el caso para aclarar la grave denuncia.