Influenza: ¿Cuándo se inicia la campaña de vacunación?

Los preparativos para la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) están en marcha, anunció Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Además de la inmunización contra la influenza, la estrategia de vacunación incluirá dosis contra el neumococo y en la brevedad posible con el covid.

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Según explicó Cousirat, se espera que esta semana arribe al país un lote importante de vacunas contra la influenza. “Llegarían aproximadamente 600.000 dosis en una primera tanda, de un total de 1.500.000 previstas para el año", detalló a ABC.

El director del PAI resaltó que si el cronograma logístico se cumple sin contratiempos, las dosis estarán disponibles en los vacunatorios a partir de la semana del 13 al 17 de abril.

Influenza: liberación de dosis

Cousirat explicó que una vez que el cargamento llegue a suelo paraguayo, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) debe realizar el proceso de liberación de los lotes, verificando documentos y manteniendo la cadena de frío, para que el PAI inicie inmediatamente la distribución por todo el territorio nacional.

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“Influenza está previsto que esta semana recibamos un lote importante e inmediatamente hacer la distribución a todos los vacunatorios y poder arrancar ya antes de la quincena de abril. Estimamos la semana del 13 de abril poder dar inicio a esta campaña”, dijo Cousirat.

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Grupos prioritarios para la vacunación

La vacunación contra la influenza en Paraguay es gratuita y anual, enfocada en prevenir formas graves en grupos de riesgo. Está dirigida principalmente a:

Embarazadas: Sin límite de edad gestacional.

Puérperas: Mujeres dentro de los 6 meses posparto.

Niños: De 6 meses a 35 meses de edad (3 años).

Adultos mayores: Personas de 60 años y más.

Enfermos crónicos (11 a 59 años): Con condiciones de riesgo como diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares, cardiacas, renales, hepáticas, hematológicas, neurológicas o inmunodepresión (VIH, quimioterapia, etc.).

Personal de salud: Trabajadores de establecimientos públicos y privados.

Trabajadores esenciales y otros: Personal de medios de prensa, policías, militares, docentes, y personal en hogares de ancianos y guarderías

Actualización sobre el covid

En cuanto a la vacunación contra el covid, el titular del PAI adelantó que este mes se recibirán 100.000 dosis con la composición actualizada del laboratorio Moderna. El año pasado, se inmunizaron apenas 94.368 personas y la pérdida de dosis fue cuantiosa.

Cousirat aclaró que la dosificación ya no está dirigida a toda la población, sino que la recomendación técnica actual se centra en los grupos de riesgo:

Personas mayores de 60 años .

Personas con algún tipo de inmunocompromiso .

Personal de salud y trabajadores con alta exposición.

No obstante, precisó que la vacuna podrá ser aplicada a cualquier persona desde los seis meses de vida en adelante, especialmente bajo la “estrategia capilla”, que consiste en vacunar al entorno de una persona vulnerable para protegerla de manera indirecta.

Otros biológicos disponibles

Además de la dosis contra la influenza y el anticovid, la campaña de invierno incluirá la vacuna contra el neumococo, dirigida específicamente a la población de adultos mayores y personas con factores de riesgo, para completar el esquema de protección respiratoria antes del descenso de las temperaturas.

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El director del PAI instó a la ciudadanía a acudir a los centros asistenciales una vez habilitada la campaña, recordando que las vacunas estarán disponibles de forma gratuita en todos los vacunatorios del país dependientes del Ministerio de Salud.