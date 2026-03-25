Sarampión e influenza: estos son los datos de vacunación y casos que existen

Los brotes de sarampión en México, Estados Unidos y Canadá preocupan a las autoridades nacionales, debido a que son destinos a los que varios paraguayos viajarán para participar de los partidos que se disputarán por la Copa del Mundo en la edición 2026.

Paraguay hasta el año pasado tuvo el certificado de país que eliminó el sarampión; sin embargo, se registraron 49 nuevos casos en el 2025 en el departamento de San Pedro, lo que obligó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a reforzar las campañas de vacunación.

Según Luis Cousirat, titular del PAI, más de 196.000 niños fueron vacunados contra el sarampión, un dato que le parece importante, ante los 7.000 casos confirmados en los primeros dos meses entre enero y febrero en países de América, sumados a los 2.000 casos confirmados en Guatemala. Insistió en que es importante completar el esquema con las dos dosis y así llegar entre un 95% y 98% de cobertura.

“Todo niño de 1 a 5 años tiene que recibir su dosis de vacuna contra el sarampión en este periodo. Vamos hasta el 9 de mayo con esta campaña y tratando justamente de evitar nuevas importaciones que podamos tener en el futuro, teniendo en cuenta este comportamiento del sarampión”, resaltó.

Lea más: Campaña de Vacunación de Invierno 2026: llegarán 1.5 millones de dosis antigripales

Resistencia a la vacunación

Consultado sobre porque se da la falta de vacunación, explicó que existe reticencia a la misma después de la pandemia, lo cual calificó de llamativo, ya que quienes más se resisten a que sus hijos sean vacunados son padres que recibieron todas sus vacunas. Señaló que también buscan vacunar a quienes quieran viajar a países con brotes de la enfermedad, que no cuenten con registros de vacunación o no recuerden haber contraído la enfermedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos hablando de padres muy bien vacunados, pero con la pandemia justamente ya dejaron de continuar los esquemas de vacunación de sus hijos, entonces, nos llevó un trabajo de abogacía, de conversación, de explicar los beneficios de estas vacunas y todas las demás vacunas que forman parte del calendario para que los padres puedan nuevamente apegarse a este calendario que tenemos vigente”, explicó.

Actualmente, la cobertura con la primera dosis llega al 95% y con la segunda dosis en un 89%, lo que deja un margen que debe cubrirse. Indicó que el sarampión es una vacuna que está disponible en el calendario a partir del primer año de vida de quien la reciba, por lo que la edad de los que pueden ser inmunizados está entre 1 y 59 años, y aseguró que la vacuna está disponible en los 1.500 puestos de salud dependientes del MSP.

“Estimamos que las personas nacidas antes de 1966 ya han padecido la enfermedad porque esto antes era endémico, entonces estamos hablando de que nuestro grupo objetivo en esta campaña que estamos llevando a cabo es la población menor de 5 años”, precisó.

Lea más: Paraguarí avanza en vacunación contra el sarampión con 76% de cobertura

Vacunación contra la influenza

Para la última semana de marzo se prevé el arribo de las vacunas contra la influenza de este año, por lo que la distribución se realizará a todas las regiones sanitarias en los días de Semana Santa para iniciar la campaña después. La inversión para estas vacunas ronda los US$ 5 millones a través de los fondos rotatorios.

Esta vacuna está dirigida primero a niños a partir de los 6 meses de vida, mujeres embarazadas, los adultos mayores de 60 años y todas las personas que tienen factores de riesgo y después a la población general.

Sobre la vacuna contra el dengue, admitió que no tuvieron la respuesta esperada, ya que aplicaron 3.000 dosis de la vacuna de la empresa japonesa Taqueda que protege contra cuatro serotipos. Las mismas siguen disponibles en los municipios seleccionados para la población de la franja etarea comprendida entre 6 y 39 años, aunque no descartan ampliar las zonas.

Lea más: Sarampión: reportan que 134.692 niños ya fueron vacunados

“Teniendo en cuenta el comportamiento del dengue en nuestro país y que tiene una afectación importante en ciudades altamente pobladas, esperábamos más, yo creo que va también muy de la mano con lo que es el concepto de riesgo que tiene la población. No tuvimos circulación importante del dengue en este periodo epidémico, eso también influye a la hora de que la persona sienta el peligro de lo que es realmente el virus”, indicó.

Otra vacuna que estará disponible para esta campaña es la neumo 23 valente, que es la vacuna contra el neumococo, la cual se aplica una vez, más un refuerzo pasados los cinco años.