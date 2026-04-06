Jóvenes de Lima impulsan debate público para elegir mejor a sus autoridades

La convocatoria a los candidatos es para el 25 de abril a las 20:00, donde precandidatos colorados a la intendencia deberán responder sobre temas clave como corrupción, nepotismo, sobornos y transparencia en la gestión municipal, además de exponer sus planes en áreas como caminos vecinales, salud, educación, producción y cultura.

En la interna colorada, los precandidatos son: Julio Franco, ingeniero agrónomo y exintendente municipal, vinculado al movimiento Honor Colorado, dentro del equipo del gobernador Freddy D’Ecclesiis, en tanto que; Nilsa Cantero, docente y actual concejal municipal, también del movimiento Honor Colorado, alineada al equipo del ministro de Agricultura, Carlos Giménez, mientras que; Roberto Bogado, abogado y debutante en la política electoral, respaldado por el movimiento Fuerza Republicana, representando una opción nueva dentro del escenario colorado.

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Por el lado del Partido Liberal, también se perfilan candidaturas para las internas, Cristhian García, docente y actual concejal municipal y Tolentino Villalba, exconcejal y árbitro de fútbol.

También se postula Lucas Ávalos, ingeniero agrónomo, del movimiento “Yo Creo”, hermano del actual intendente Juan Manuel Ávalos.

Los organizadores destacan que el debate será un espacio abierto para discutir las problemáticas reales del distrito, buscando que la ciudadanía acceda a información clara y pueda ejercer un voto más consciente en las próximas elecciones.