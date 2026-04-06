Pacientes protestan por las largas filas en Hospital General de San Lorenzo.

Desde tempranas horas, una larga fila se formó en el Hospital General de San Lorenzo (más conocido como Calle’í). Los pacientes reclamaron la extensa espera en la atención. Muchos manifestaron que las esperas inician en la madrugada, desde las 02:00, para recibir atención a partir de las 07:30 en adelante.

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Esta situación hace que varias personas, que forman fila por horas, se descompensen, ya que muchos son pacientes con problemas de salud y adultos mayores que, aunque tienen atención preferencial, forman fila para evitar la queja de otros usuarios.

La paciente Cecilia Robles mencionó que desde las 05:00 estaban esperando para ser atendidos con su papá. “A pesar de que llegamos temprano, todavía no estamos ni en la mitad de la fila. Algunos vinieron a esperar desde las 02:00 para tratar de ser los primeros”, sostuvo.

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“Yo creo que tienen que mejorar la parte de la atención. Preparar un espacio para que los pacientes ingresen y esperen, porque estar parados por mucho tiempo es cansador. Se tarda mucho para iniciar, pero una vez que te atienden lo hacen rápido”, refirió la señora Marlene Osorio.

Los pacientes ingresan, incluso del interior

La directora del hospital, Sofía Ramos, refirió que tratan de hacer lo que pueden con el recurso humano con el que cuentan.

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“Tratamos de dar la mejor atención. Las personas vienen de todas partes de Central, de Capiatá, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Ñemby, y no solamente de esta ciudad. Incluso recibimos pacientes del interior del país. Entonces tratamos de abarcar todo lo que podemos”, explicó.