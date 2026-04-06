Reliquia de San Francisco de Asís llega hoy a Asunción

Asunción se viste de gala hoy, lunes 6 de abril, para recibir la sagrada reliquia de San Francisco de Asís. Este histórico acontecimiento marca un momento de profunda gracia y fe para la comunidad católica paraguaya en estas Pascuas. El objeto sagrado llega al país para fortalecer los lazos espirituales entre los seguidores de la espiritualidad franciscana.

La Orden Franciscana Seglar (OFS) extiende una cálida invitación a toda la feligresía y hermanos para participar de las festividades. Bajo el lema de fraternidad, oración y servicio, se busca congregar a los fieles en un ambiente de recogimiento. La presencia de esta pieza busca conmemorar los ocho siglos del tránsito del santo hacia la eternidad.

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El evento principal iniciará esta tarde, a las 19:00 horas, en la Catedral Metropolitana. Allí se realizará la recepción oficial de la reliquia, un resto físico del tipo “ex cineribus corporis”. Los organizadores esperan una gran afluencia de personas para este recibimiento que promete ser sumamente emotivo y solemne.

Tras concluir la ceremonia inicial, los asistentes se unirán en una procesión solemne por las calles del centro histórico. La caminata acompañará el traslado de la pieza sagrada desde la Catedral hasta su destino temporal en la parroquia San Francisco (Herrera, entre Iturbe y Caballero). Este acto simbólico representa el seguimiento de las huellas del fundador de la Orden de los Frailes Menores.

San Francisco de Asís: veneración de su reliquia

La jornada de fe continuará durante el martes 7 de abril en el recinto de la parroquia, donde la reliquia permanecerá expuesta al público durante todo el día para que los devotos puedan acercarse a venerarla. Será un espacio propicio para la oración personal y el fortalecimiento de la fe comunitaria entre los presentes.

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Esta visita se enmarca en el proyecto nacional denominado “La Sandalia de Francisco-Siguiendo sus Huellas”, impulsado por la Iglesia. La iniciativa busca resaltar la importancia histórica y espiritual del santo italiano en la evangelización de las tierras guaraníes. Su legado sigue vigente a través de las misiones y ciudades fundadas por sus seguidores en el Paraguay.

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Aunque la recepción ocurre hoy en Asunción, el destino final de la reliquia será la Catedral de Caazapá, ciudad fundada en 1607 por el fraile franciscano Luis de Bolaños, donde la pieza reposará de manera definitiva y permanente. Este gesto honra la tradición franciscana profundamente arraigada en el interior del país desde la época colonial.

San Francisco de Asís, canonizado en 1228, es recordado por su renuncia a las riquezas y su servicio a los necesitados. Sus estigmas y su vida de pobreza extrema lo convirtieron en uno de los santos más queridos de la cristiandad. Hoy, su presencia en forma de reliquia invita a los paraguayos a renovar su compromiso con la paz.