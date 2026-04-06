Trasladan paciente en vehículo particular a falta de chofer y combustible para ambulancia en el Chaco

El hecho se produjo en un establecimiento ganadero, distante a unos 40 kilómetros de la comunidad de Toro Pampa, sitio donde existe un local de la Unidad de Salud Familiar y donde además funciona el puesto de salud. Hasta esta población llegaron los padres de una criatura llevando consigo a la lactante de 4 meses en la tarde del sábado, debido a que la menor no paraba de llorar, demostrando algún síntoma de dolor.

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Adriano Gómez, encargado de la estancia, dijo que la bebé fue atendida en el puesto de salud por una licenciada, y tras una breve inspección la profesional, le indicó que podían retornar a la casa, pues no era nada grave lo que afectaba a la lactante. Sin embargo, la situación de la pacientita no mejoraba, por lo que en la mañana del domingo los padres nuevamente acudieron al puesto sanitario; para entonces ya habían recorrido más de 120 kilómetros en ambos días.

Domingo de Pascua

Ya en la mañana del domingo y, siempre según el relato de Gómez, la criatura nuevamente fue inspeccionada por una licenciada en el puesto de salud de Toro Pampa, quien supuestamente le mencionó que los demás profesionales se encontraban participando de las actividades religiosas del Domingo de Pascua, en la capilla de la población.

Los padres alegan que la profesional de blanco les indicó que la criatura debía ser llevada hasta el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, distante a unos 62 kilómetros, para lo cual supuestamente se solicitó el envío de una ambulancia, atendiendo a que la nueva unidad que poseen en Toro Pampa, recientemente entregada por el Gobierno nacional, no contaba con combustible ni chofer.

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Como pasaban las horas y el llanto de la criatura no cesaba, como quejándose de algún dolor, los padres decidieron continuar viaje en el mismo vehículo que los trasladó desde la estancia, en dirección a la capital departamental, donde finalmente llegaron al mediodía del domingo, y la menor recibió las atenciones de rigor.

Ambulancia al auxilio

La Dra. Patricia Ferreira, directora del Hospital Regional, consultada al respecto de la situación, dijo que la paciente es una lactante de 4 meses y, tras ser inspeccionada por un médico, se le detectó cólico abdominal, el cual fue tratado con buena evolución. Además, se le realizaron análisis de laboratorio sin resultados patológicos, por lo que el tratamiento indicado fue de forma ambulatoria.

En relación con el pedido de envío de la ambulancia desde esta comunidad, señaló que el informe que posee indica que un paciente pediátrico estaba siendo trasladado hasta el hospital por medios propios y que, en el camino, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico, por lo que la ambulancia partió al encuentro.

Además, mencionó que la USF, donde además funciona el puesto de salud de Toro Pampa, ya cuenta con ambulancia propia, pero desconoce las causas de por qué no se utilizó dicho vehículo para el transporte de la menor.

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Finalmente, el encargado de la estancia volvió a ratificar que nunca llegó la ambulancia, por lo que la criatura arribó al hospital a bordo de un vehículo particular, completando así en dos días de trajinar casi 300 kilómetros de recorrido para recibir atención médica.

Recurrimos al director de la Región Sanitaria, Dr. Ariel Acuña, para consultarle primeramente sobre lo ocurrido en esta grave denuncia. El mismo mencionó que estaba viajando hacia esta capital departamental, pero llegó a confirmar que actualmente en el puesto sanitario de Toro Pampa trabajan dos médicas.

Intentamos conocer más sobre por qué no se utilizó la ambulancia, así como la posible falta de chofer o de combustible; sin embargo, ya no respondió el mensaje, atendiendo el largo viaje que está realizando desde la capital del país hasta esta zona chaqueña, donde deberá llegar recién en horas de la tarde, por lo que en próximas publicaciones intentaremos conocer estos detalles.