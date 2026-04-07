Autoridades y colonos acuerdan trabajar en forma conjunta para el arreglo de un camino rural

El acuerdo entre autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Municipalidad de San Estanislao es que tanto las instituciones públicas como la ciudadanía se involucren en el proyecto vial, atendiendo a que las malas condiciones del tramo de unos 61 kilómetros afectan a todos los pobladores. La reparación del trayecto es un reclamo constante de las personas asentadas a lo largo de la vía desde Calle 10.000 Defensores del Chaco hasta su conexión con la ruta PY08.

La vía conecta al distrito de Santaní con Yrybucuá y Capiibary, todos del departamento de San Pedro.

El profesor Daniel Orrego, que utiliza esta vía para llegar a su lugar de trabajo, manifestó que urge el mejoramiento de este camino debido a que desde hace varios meses está intransitable para todo tipo de vehículos a consecuencia de las profundas huellas formadas en los carriles.

Con respecto al acuerdo con el M0PC y la Municipalidad de San Estanislao, los colonos señalaron que los propios vecinos se comprometieron a ayudar de alguna manera en la tarea de mejoramiento de la calle vecinal, ya sea proveyendo los materiales para la carga de los lugares más destruidos y acompañando a los operarios del Ministerio de Obras, indicaron.

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Diálogo con los agroganaderos

El presidente de la Comisión Interdistrital, que representa a los distritos de Capiibary, Santaní y Yrybucuá, Juan Colmán, explicó que los integrantes de esta organización, constituida legalmente, están conversando con los propietarios de las fincas agroganaderas instaladas en esta parte del departamento de San Pedro. El propósito es contar con el apoyo de los productores para tratar de solucionar el calamitoso estado de la calle, que sirve como la única vía para el traslado de los productos extraídos de los establecimientos, según indicó.

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Proyecto de asfaltado

Colmán recordó que esta Comisión Interdistrital viene gestionando desde hace 15 años con el MOPC la pavimentación del tramo, que totaliza un poco más de 61 kilómetros desde la Calle 10.000 Defensores del Chaco, en distrito de Santaní, hasta su unión con Yrybucuá y Capiibary.

Inicio de los trabajos

El jefe del Distrito Nº 2 del MOPC, Ing. Juan Cabral, anunció que desde mañana, miércoles, la maquinaria ya estará realizando las primeras tareas de mejoramiento de este camino de tierra que cruza por las distintas comunidades rurales.