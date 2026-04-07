Con nuevo sistema de competencia, la Liga Yacyretá arranca este sábado su temporada 2026

El presidente de la Liga Yacyretá de Fútbol (LYF), abogado Ramón Mareco, señaló que la entidad ya está preparada para el inicio oficial del campeonato 2026. El acto inaugural y el desfile se llevarán adelante el sábado próximo desde las 13:00 en el estadio del Club San José Mí, vigente campeón tras consagrarse en la temporada 2025.

En la jornada inaugural, el conjunto anfitrión enfrentará a Atlético Corateí, mientras que el domingo 12 se completará la totalidad de la fecha.

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“Después de mucho, se saca el acto inaugural del estadio Villa Permanente y se lleva a otro escenario deportivo”, expresó Mareco, al referirse al cambio de sede para el arranque del certamen. El directivo destacó que la decisión busca dar mayor participación a otros clubes y acercar el espectáculo deportivo a distintos sectores de la comunidad.

Para la edición 2026, el campeonato contará con dos series; el campeón y vicecampeón encabezan cada grupo, de los cuales clasificarán cuatro equipos por grupo, quedando eliminado uno en cada zona. El club que tenga fecha libre disputará un interserial con el conjunto del otro grupo. El sistema contempla cuatro etapas y la posibilidad de una finalísima.

“De mi parte, no estaba de acuerdo con la finalísima, pero todos los representantes de los equipos propusieron el método de definición y fue aceptado”, explicó Mareco.

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La modalidad fue consensuada entre los delegados de los clubes participantes, buscando una definición más atractiva para el público y mayor competitividad en la recta final del torneo, explicó el dirigente deportivo.

El club campeón obtendrá el derecho a participar en el torneo Campeón de Campeones, que reúne a los monarcas de las cinco ligas del departamento de Misiones. El ganador accede a la prefase de la Copa Paraguay 2026.

El costo de las entradas será de G. 10.000 en las primeras fechas y aumentará progresivamente.

“Esperamos el apoyo de la gente, que las familias acudan a disfrutar de este deporte; después de mucho tiempo estamos sacando del estadio de la Villa una inauguración, esperemos que sea una fiesta en familia”, dijo Mareco.

Añadió que dos equipos fuertes serán los encargados de iniciar el campeonato 2026.

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