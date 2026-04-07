Lluvias registradas en Misiones estarían beneficiando a la producción agrícola y hortícola

Las lluvias que se registran desde la madrugada de esta jornada, tanto en la capital de Misiones como en varios otros distritos, están beneficiando de muy buena manera a la producción agrícola y hortícola, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se venía registrando una importante sequía.

Estas precipitaciones resultan muy provechosas, ya que en esta época del año los productores hortícolas se encuentran en plena preparación de suelo para nuevas siembras. Asimismo, algunos ya están en etapa de trasplante de cultivos como lechuga, locote, entre otros productos.

En ese sentido, una de las productoras, Benigna Cardozo, indicó que se encuentran en plena preparación de suelo para los cultivos de tomate y locote. Además, señaló que la lluvia está beneficiando bastante a los cultivos de lechuga, que actualmente están en pleno crecimiento tras haber sido trasplantados.

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También es muy beneficiosa para los cultivos frutales que se encuentran en pleno desarrollo, como el pomelo, la naranja y la mandarina. La intensa ola de calor de las últimas semanas afectó considerablemente a estas plantaciones, provocando la pérdida de varias frutas, por lo que estas lluvias ayudarían a aliviar la situación.

Por otra parte, en el sector agrícola, las plantaciones de mandioca se encuentran en pleno crecimiento, mientras que algunos productores ya iniciaron la cosecha tras siembras tempranas. En este contexto, las lluvias contribuirán a mejorar el desarrollo de los cultivos y a lograr una buena producción.

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También, otro de los sectores que está siendo beneficiado es el ganadero, ya que la sequía registrada en los últimos días venía afectando seriamente la disponibilidad y calidad de la pastura destinada al invernadero del ganado. Esta situación generaba preocupación entre los productores, considerando que dichas reservas son fundamentales para afrontar los meses de invierno.

En ese contexto, las lluvias caídas en esta jornada resultan clave, ya que permitirán la recuperación de las pasturas y favorecerán el crecimiento del forraje, garantizando así mejores condiciones para la alimentación del ganado en los meses de invierno.