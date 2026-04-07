Médicos paraguayos prestarán histórica asistencia a pobladores de tres países en zona de Pozo Hondo

El proyecto Retribuyendo al Pueblo de Médicos Promoción 83, una vez más, prestará asistencia a pobladores de escasos recursos de lugares distantes donde se dificulta el acceso a la medicina de calidad. En esta ocasión, se prevé una atención médica, de enseñanza académica, deportiva y cultural. El lugar seleccionado es la localidad de Pozo Hondo, distante 750 kilómetros de Asunción, en la frontera con Bolivia y Argentina.

El Prof. Dr. Isaías Fretes y el Dr. Oscar Sánchez explicaron en nuestra redacción que en esta ocasión los dos pilares del proyecto serán en la parte cultural, traducida en un gran festival a realizarse en la ciudad de Pozo Hondo, Chaco. Y la parte médica, que estará a cargo de unos 105 médicos y 50 asistentes que estarán viajando a esa zona para llevar una medicina de alta calificación, como caracteriza al proyecto Retribuyendo al Pueblo.

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“Para aplicar este proyecto necesariamente tenemos que ir antes a la zona, a conocer la prevalencia de las enfermedades, los datos demográficos, vale decir cuántos niños, cuántos adultos, cuántos ancianos, cuantos con discapacidad, porque el proyecto también contempla la atención a la parte con discapacidad. Llevamos elementos que van a ayudar a los discapacitados a mejorar su vida y sea más llevadera, como sillas de rueda, bastones, colchones de agua, etc.”, indicó el profesional.

Fretes informó que el paraguayo siempre tenía que cruzar la frontera para recibir las bondades del sistema de salud argentino. Con el Gobierno argentino actual eso terminó para el paraguayo. “Nosotros tenemos la oportunidad y vamos a llevarlo a cabo, vamos a aplicarlo. Somos los que vamos a servir a los hermanos argentinos”, resaltó.

Comentó que se realizó una reunión con dirigentes argentinos y paraguayos y sorprendió mucho que el dirigente paraguayo dijera: “Aquí no hay banderas, aquí no hay colores, aquí no hay frontera. Todos vivimos en nuestros propios dramas y nos ayudamos entre todos. Entonces pidieron que también los hermanos de Bolivia puedan ser beneficiados con este programa”.

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A este pedido, Fretes comentó que un médico paraguayo no podía negarse; “así que vamos a estar atendiendo también a ciudadanos, no solo del lado argentino, sino también del lado boliviano”.

Festival

De acuerdo al programa, el miércoles 15 de abril, a la noche se está preparando un gran festival. La parte cultural del programa estará a cargo del maestro Luis Álvarez. Están adheridos Juan Cancio Barreto, Francisco Russo, Martín González, Oscar Fabdala y Nelson Pipino Cuevas. Martín González, el mejor bandoneonista que tenemos en el país.

Fretes sostuvo que el objetivo de esta actividad cultural es llevar salud mental a través de la música. Y así se va a iniciar la aplicación de este proyecto, que es en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con la ayuda de la Armada Paraguaya, la Fuerza Aérea Paraguaya y también se han sumado Fuerzas Militares.

El Grupo Ybytú facilitará 10 aviones. No es fácil llegar a la zona y el aporte del grupo es de trascendental importancia, indicó Fretes.

Para el doctor Oscar Sánchez, entre la disciplina o especialidades que van a ofrecer, la atención médica iniciará el día viernes 17, con Oftalmología tanto para niños y adultos. La atención en Odontología será en el local de la Asociación Nacional de Navegación y Puertos en Pozo Hondo. Mientras, la consulta oftalmológica se hará en la Base Naval de la Armada. El sábado 18, a partir de las 7:00 hasta las 17:00 continuado. Se prevé iniciar con clínica médica, cardiología, pediatría, ginecoobstetricia. Quince especialidades en área clínica. No habrá cirugía porque no hay infraestructura en la zona.

Sánchez indicó que si hay casos para cirugía es posible que se haga un relevamiento de diagnóstico de pacientes para trasladarlos a Asunción para las intervenciones en los centros capacitados.

El regreso del contingente será el sábado al finalizar la asistencia médica a la tardecita.

Traslado a Pozo Hondo

El traslado a Pozo Hondo se hará por vía terrestre y por vía aérea. Por vía terrestre se tendrá un bus de la empresa TTL, que se hará cargo del traslado de Asunción hasta Infante Rivarola, lugar hasta donde llega el asfaltado. Y desde allí en otro vehículo de menor porte se llegará hasta Pozo hondo, que son 100 kilómetros por tierra, pasando la Vía oceánica que se está construyendo actualmente.

Fretes indicó que los médicos son conscientes de que en esta ocasión van a tener que dormir en el suelo por falta de lugares adecuados.

Estiman atender entre 2.500 y 3.000 personas, entre gente del lado argentino, del lado boliviano y los paraguayos. “Tenemos la capacidad operativa para poder cubrir eso, indicó Fretes.

El Proyecto Retribuyendo al Pueblo empezó en el año 2015, y de aquel tiempo a esta parte, ha prestado 65.000 asistencias.