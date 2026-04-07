Ruta PY04 presenta peligrosos baches y la falta de mantenimiento genera críticas de los usuarios

La ruta PY04 es una vía estratégica que conecta Misiones con Ñeembucú y soporta un importante flujo de transporte de carga y pasajeros. Su mantenimiento resulta clave para la seguridad vial y la economía en el sur del país.

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Los sectores más afectados se encuentran desde el kilómetro 50 en adelante, así como en los kilómetros 40 y 70, donde la capa asfáltica presenta severos daños que obligan a maniobras peligrosas para evitar accidentes.

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Automovilistas que transitan diariamente por la zona atribuyen el deterioro, en primer lugar, a la falta de mantenimiento preventivo por parte del MOPC. En segundo término, al constante tránsito de camiones de gran porte que transportan contenedores desde el puerto de Pilar y cargas de arroz desde Villa Oliva y Villa Franca con destino a Encarnación, sobrepasando el límite permitido.

Anteriormente la ruta contaba con mantenimiento periódico mediante el sistema CREMA (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento), a cargo de la empresa Topografía y Caminos (T&C). Sin embargo, el contrato no fue renovado, lo que derivó en el progresivo deterioro de la infraestructura vial.

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Situaciones similares ya habían sido denunciadas en otros tramos, donde los baches representan un peligro constante para los conductores.

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Pronta reparación

El jefe del distrito 12 del MOPC, ingeniero Pedro Cantero, señaló que la institución está al tanto del problema, pero explicó que las intensas lluvias impiden una intervención inmediata.

Indicó que aguardarían mejores condiciones climáticas para trasladar asfalto desde la planta ubicada en La Paz, departamento de Itapúa, y proceder a la reparación.