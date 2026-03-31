Contraloría “aplaza” a la Sedeco tras revelar despilfarro en bonificaciones

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), a cargo de su titular Sara Delia Irún Sosa, fue aplazada por parte de la Contraloría General de la República (CGR), tras la evaluación de su Plan de Mejoramiento institucional.

El informe oficial, publicado en diciembre pasado, concluyó que la institución obtuvo apenas un 13% de cumplimiento general, calificando su gestión como “No Cumplido”. De un total de 28 observaciones emitidas por el ente contralor para subsanar irregularidades, la Sedeco fracasó en 24 de ellas, cumplió parcialmente solo una y logró concretar apenas tres acciones.

Graves cuestionamientos a Sedeco

La evaluación de la Contraloría detalla que, en su mayoría, la institución se limitó a proponer plazos de ejecución muy largos (hasta fines del 2025 o 2026) sin adjuntar documentos, resoluciones o evidencias de gestiones reales.

Una de las críticas más severas es que la Sedeco destina el 98% de su presupuesto a la gestión administrativa, dejando un ínfimo 2% para actividades misionales.

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Frente a esto y a pesar del desafío señalado por el mismo ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, la entidad apenas propuso “desglosar de manera progresiva” su presupuesto, eludiendo así realizar acciones concretas y recibiendo un rotundo aplazo desde la Contraloría.

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A la par, la CGR cuestionó duramente la inacción para cobrar multas firmes, que tan solo en octubre de 2022 superaron los G. 221 millones no percibidos.

Tampoco se subsanó la falta de una escala legal de multas, lo que fomenta sanciones arbitrarias, ni se encontró solución a la desaparición de 10 expedientes “faltantes” que ya contenían multas millonarias contra empresas infractoras.

La respuesta repetitiva de la Sedeco fue prometer futuras “herramientas de monitoreo”, pero sin demostrar avances reales, confirmando el incumplimiento general.

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Continúa el festín en Sedeco

En febrero pasado, 49 de los 53 funcionarios recibieron bonificaciones por montos que van desde G. 730.234 hasta G. 4.400.000.

En la cúspide se encuentra el director de Administración y Finanzas, Cristhian González Mena, quien recibe una bonificación de G. 4.400.000 al mes.

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Le siguen muy de cerca otros altos cargos, como su Director de Auditoría Interna, Carlos Sánchez, con G. 2.730.000 al mes. Además, figuran con el “plus” la directora de Gabinete, Asuntos Jurídicos, Capacitación y Comunicación, Secretaría General, entre otros.

Sospechoso ascenso tras movida de HC

El 14 de noviembre de 2023, Santiago Peña nombró a Sara Irún como titular de la Sedeco.

Coincidentemente, este ascenso llegó cuando, quien en ese momento era su esposo y funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero o Bienes (Seprelad), Juan Vallejos Riart, concluyó la investigación de las supuestas filtraciones de los informes referentes al expresidente Horacio Cartes.

Alcaraz ordenó la “pesquisa” luego de un oficio remitido el 4 de octubre de 2023 por el fiscal Aldo Cantero.

El agente había remitido ese pedido tras aparentes intercambios de mensajes vía WhatsApp con el abogado defensor de Cartes, Pedro Ovelar. “Lo de Seprelad ya se firmó todo hoy...” (sic) habría escrito el 4 de octubre de 2023 Cantero a Ovelar.

Vallejos fue designado por la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, el 18 de octubre de 2023.