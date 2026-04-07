“Sufrís de amnesia”: Nenecho señala a Bello como cómplice de su gestión

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), exintendente de Asunción, reaccionó hoy al posteo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), en el cual se jactaba del acuerdo con los bonistas para pagar los intereses atrasados por la emisión de bonos para obras; dinero que finalmente fue desviado. Bello intentó desmarcarse de la crisis financiera de la comuna y presentar su gestión como un inicio ordenado frente al descalabro heredado de Rodríguez.

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Nenecho apuntó a Bello como un cómplice directo de toda su gestión municipal. Le recordó que, antes de ser intendente, ocupó cargos clave dentro de la Junta Municipal, donde fue concejal e incluso presidente de la corporación. “Sufrís de amnesia ahora que te olvidaste que vos fuiste el presidente de la Comisión de Hacienda que dictaminó y aprobó todo esto. Últimamente sufrís de amnesia parece que te olvidaste lo que firmaste (sic)” le dijo.

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Rodríguez afirmó además que la decisión tomada ahora por Bello es idéntica a la que él ya tomó durante su gestión. “Lo que estás haciendo ahora es lo que yo hice para organizar y cumplir con los pagos de capital e intereses y rescatar las emisiones de bonos hechas en administraciones anteriores”, remarcó.

El exintendente insistió en que los fondos para el pago de la deuda debían provenir de proyectos como el Estacionamiento Tarifado. Al no concretarse dicho plan, la recaudación prevista para honrar los bonos se vio afectada, justificó.

Bello y Nenecho: Enfrentamiento verbal

Este enfrentamiento verbal se arrastra con fuerza desde la Semana Santa. El “Miércoles de la Traición”, Rodríguez ya había calificado a Bello de “Judas” por su distanciamiento, atacando también al “padrino político” de Luis Bello, el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre (ANR-HC). La disputa ha pasado de lo administrativo a lo personal, con fuertes ataques en las redes.

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La pelea se enmarca en la actual campaña electoral, donde Rodríguez, quien busca un lugar en la Junta Municipal, anunció recientemente su apoyo al candidato oficialista Camilo Pérez (ANR-cartista), también “ahijado político” de Latorre. Bello, quien había anunciado que no se candidatará en estas elecciones municipales, también apoya a Pérez.

En la disputa verbal entre Bello y Nenecho se metieron además la senadora Lizarella Valiente (ANR-cartista), esposa de Rodríguez, el concejal César “Ceres” Escobar (ANR-cartista) y el mismo Raúl Latorre (ANR-cartista).

Nenecho estaría molesto porque, pese a su candidatura, no está teniendo cabida en ninguna carpa. No fue invitado al lanzamiento de la postulación de Camilo Pérez y en la oposición colorada, su foto con dirigentes generó ronchas internas.